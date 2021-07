Raúl Jalil firmó un convenio con la directora provincial de Transporte: ¿de qué se trata?

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, firmó un convenio con la directora provincial de Transporte, Andrea Álvarez. El mismo forma parte de la tercera adenda del acuerdo rubricado con el Ministerio de Transporte de la Nación para cubrir las necesidades del servicio en la provincia. Además, el Gobierno realizará los aportes necesarios incrementando el subsidio para las empresas prestatarias.

“Esta es una nueva adenda del convenio que se firmó en enero de este año y que tiene como objetivo subsidiar mediante el Fondo Compensador a las empresas de la provincia. Cabe aclarar que la Provincia en conjunto con Nación realizan los aportes teniendo en cuenta la crisis del sector por la baja recaudación como consecuencia de la pandemia del coronavirus”, expresó Andrea Álvarez.

La directora provincial agregó que lo que se busca es poder sostener el pago de obligaciones a los empleados, cuestiones operativas y de mantenimiento. En este marco, Raúl Jalil adelantó que posiblemente, la próxima semana la nación depositará los fondos que van destinados a 22 empresas de Catamarca. Mientras tanto, la provincia subsidiará a 36 compañías dedicadas al transporte de pasajeros.

En la nueva adenda se ve reflejado un incremento presupuestario nacional de 8.500 millones de pesos para todo el interior del país, dividido en tres cuotas. Con este nuevo incremento, a Catamarca le corresponden en la primera cuota $45 millones y en las dos sucesivas $32 millones mensuales. Es decir, además de los 19 millones mensuales se agregan 13 millones dando como resultado total, el fondo compensador, $112 millones.

Otros anuncios de Raúl Jalil

Ayer, Raúl Jalil adelantó la posibilidad de implementar restricciones para las personas que no se quieren vacunar contra el Covid-19. “La idea es que si tenemos vacuna y la gente no se quiere vacunar; vamos a tratar de que no puedan asistir a lugares públicos”, expresó. En este marco, comentó que dentro de 10 o 15 días finalizará la inmunización de personas mayores de 18 años.