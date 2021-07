Lucía Corpacci: “Creo que no va a ser mucha la gente que va a ir a votar”

La diputada nacional y precandidata a senadora nacional, Lucía Corpacci, se refirió a las próximas elecciones primarias en el país. “Creo que no va a ser mucha la gente que va a ir a votar. Hasta diría que la fiscalización en las mesas se complica. A pesar de que empezamos a vacunar a mayores de 18 años hay gente que tiene preocupación de estar expuesta a tanta gente”, detalló.

“Van a ser elecciones atípicas, tendrá mucho que ver cómo llegamos sanitariamente a septiembre y noviembre. Esto es un constante día a día. Sé que no todos aprecian la política ni quieren involucrarse, pero no podemos ser indiferentes. Es importante ir a elegir qué modelo queremos, cómo desarrollarnos, a dónde queremos ir y qué país queremos”, agregó Lucía Corpacci.

En diálogo con Radio Ancasti explicó que se imagina una campaña corta por el Covid-19. “A veces no valoramos lo que es vivir en democracia, lo que es tener libertad de poder elegir qué me gusta y que no me gusta. Los comicios a cada persona le llevarán dos o tres horas en ir y volver. Y así le tengamos que destinar todo el día, un día o tres horas dedicadas a poder elegir lo que queremos no es mucho, es muy poco”, resaltó.

Por otro lado, valoró el “buen manejo” de la pandemia en la provincia y la decisión del Gobierno de crear el Hospital Carlos Malbrán. “incluso en nuestra provincia no tuvimos médicos que hayan fallecido por haber atendido pacientes Covid”, indicó. Sobre el armado electoral del oficialismo para las PASO dijo que se ponen felices ya que “en algunos distritos no hubo mayores conflictos”.

Lucía Corpacci largó la campaña a senadora nacional por el Frente de Todos con un spot publicitario en el que pidió que los candidatos “no le sumen a la gente más angustia de la que tienen” y que se debatan “ideas”: Dijo que pretende “que todos antepongamos la necesidad de la gente” y manifestó que acepta asumir un nuevo desafío “entendiendo que mi experiencia puede sumar en la construcción de un mejor país”.