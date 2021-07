PASO 2021: por “piantavotos”, desaparecieron a Raúl Jalil del spot de Lucía Corpacci

En el spot de campaña de Lucía Corpacci para las PASO 2021 no aparece en ninguna parte el Gobernador, Raúl Jalil. Son detalles que se cuidan con objetivos políticos específicos. Al final, en el frente de “todos” falta la máxima autoridad de la provincia. Tal vez porque Raúl hoy es “piantavotos”. Lucía dijo -no muy simpática- que acepta el desafío pero, no la dejan descansar, 2 años después está de nuevo de campaña. Para colmo del corpaccismo, dejándole su banca a un barrionuevista.



Si Lucia no se sumaba a las PASO 2021, es probable que Raúl hubiera perdido la elección. El peso de conciencia de Corpacci es que ella lo eligió para que sea el sucesor en el Ejecutivo provincial. Se lo tiene que bancar calladita. Ahora debe cargar de nuevo al “Turquito” en esta nueva contienda electoral, aun sabiendo que, Raúl pretendía “limpiar” a los corpaccistas que habían quedado de la gestión anterior a los pocos meses de asumir como Gobernador.



El caso es que Jalil no aparece en el video que Lucía Corpacci hizo promoviendo su candidatura a senadora nacional. La estrategia de desaparecer la figura del Gobernador en la campaña es casi una confesión de que Raúl no suma, sino que resta. El Primer mandatario acentuó la obra pública en su gestión en un contexto de pandemia y dijo que la comunidad va a poder apreciar lo que hizo en la post-pandemia, o sea que ahora no lo pueden ver. Ergo, tampoco Jalil puede capitalizarlo.



Corpacci largó la campaña a senadora nacional por el Frente de Todos con un spot publicitario en el que pidió que los candidatos “no le sumen a la gente más angustia de la que tiene” y que se debatan “ideas”. Dijo que pretende “que todos antepongamos la necesidad de la gente” y manifestó que acepta asumir un nuevo desafío electoral “entendiendo que mi experiencia puede sumar en la construcción de un mejor País”. En ninguna parte aparece con Jalil.



“Este va a ser un año electoral y como todo año electoral se ponen en evidencia más que nunca las diferencias. Yo no pretendo nunca que seamos iguales, ni que pensemos igual. Pero, si pretendo que todos antepongamos la necesidad de la gente, no le sumemos más angustia de la que tienen, trabajemos en esta campaña electoral debatiendo ideas”, expresa en el video previo a las PASO 2021 que ya circula en las redes sociales.