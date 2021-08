El negocio de los hisopados: el caso testigo de Los Altos válido para toda la provincia

La pandemia sirvió para que los vivos también hagan negocio. Con la pobreza que hay, cuestan entre 3 y 4 mil pesos los hisopados. Cualquier precio y cualquier cosa. En el caso testigo de Los Altos válido para toda la provincia, la gente se queja porque en el hospital solo hacen 6 hisopados, se pierden las muestras y te ofrecen un privado, se politiza y te aíslan arbitrariamente, con OSEP o una orden prestada, hasta el colmo de que el chofer de la ambulancia hace los hisopados.

Para precisar el caso testigo, nos concentramos en Los Altos pero vale para la mayoría de los departamentos del interior e incluido Capital. En el hospital de esta localidad del Este catamarqueño, trabaja un bioquímico de apellido Díaz que es oriundo de La Cocha, Tucumán. En ese centro de salud solo se hacen 6 hisopados por lo que, si algo salió mal, se perdieron las muestras o las personas tienen alguna urgencia, debe pasar de manera “particular” por el Dr. Díaz.

Díaz atiende con o sin obra social. También con orden prestada. “Particular” cuesta 3.500 pesos “cash” por persona. Si bien en la zona hay otros bioquímicos que pueden hacer los hisopados, la verdad es que no quieren meterse en problemas porque no falta la politización y los negocios en torno a la pandemia. Es decir que, no solo la persecución es para con el ciudadano común sino con los profesionales que no responden al intendente Rafael Olveira. Por eso no hay “competencia” y más profesionales abocados a la tarea.

El director de hospital es Ponce de León. Lo expuesto tiene que ver con la mala organización del centro de salud que no responde a la demanda social en emergencia sanitaria o con cierta complicidad entre el funcionario y el bioquímico tucumano de donde se desprenden las más variadas especulaciones. Es curioso el trato distinto para la policía en relación con la comunidad en general. Mientras a los vecinos los quieren meter presos por poner en riesgo a la sociedad, a los efectivos los obligan a ir, a pesar de haber sido o ser “contacto estrecho”.

Un par de datos más. A algunos vecinos les dijeron desde el hospital que les daba positivo Covid-19 pero en un laboratorio privado negativo. No se asombre, el resultado contradictorio lo hace el mismo bioquímico, no son profesionales diferentes, solo que uno lo hace el Estado y otro el privado. De aquí también la deducción de que se politizó la pandemia en Los Altos. Se aísla arbitrariamente. De hecho, la persona que también hace hisopados en el hospital es un becado municipal que le pasa toda la información al Intendente.

Pero, la gente no puede permanecer aislada hasta que se les antoje a los funcionarios que andan haciendo campaña política con la pandemia o al precario sistema sanitario que solo sabe de tiempos burocráticos prestándose para el negocio de unos pocos sin contemplar la necesidad de los trabajadores que están perdiendo plata estando parados sin producir o del resto de la sociedad que sobrevive a duras penas el día a día.