Miguel Contreras dijo que “no van a haber aglomeraciones” al momento de votar en las PASO 2021

El juez federal con competencia electoral, Miguel Contreras, se refirió a la realización de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO 2021) en contexto de pandemia. “Con la amplitud de escuelas dispuestas creemos que no van a haber aglomeraciones. Estamos pensando en máscaras para las autoridades, en un posible horario determinado para personas con comorbilidades”, anunció.

“Todos los días estamos gestionando una incertidumbre. Hay una suerte de ambigüedad dentro de la sociedad y en la vida diaria. Tenemos algunas dudas respecto de la elección y lo que pueda pasar desde el punto de vista sanitario. Se habla de una tercera ola para fines de agosto, no sabemos cómo puede repercutir. Pero en paralelo vemos que abren los gimnasios, que se amplían los aforos”, expresó Miguel Contreras.

Sin embargo, apeló a la responsabilidad individual y colectiva al momento de asistir a las PASO 2021 en Catamarca. “Todas las personas saben la situación que estamos viviendo. No creo que exista persona que no sepa cuáles son los cuidados que debemos tener. Entonces, si llegamos a la elección, tenemos que apelar a los cuidados. No podemos llevar el peso de ese cuidado a los que tienen que trabajar sobre el proceso electoral”, consideró.

En esta línea, adelantó que, para el día de las elecciones, las autoridades de mesa ya estarán vacunadas contra el coronavirus. “Luego siguen los protocolos que ya conocemos como el doble barbijo, también se respetarán los nacionales”, agregó. Por otro lado, indicó que el recurso humano del Juzgado siempre es insuficiente y por este motivo tratan de administrarlo y cuidarlo para que la elección no esté en crisis.

Sobre las características de la boleta para las PASO 2021

“Nuestros trabajadores van a tener que mantener una conducta intachable, porque un foco de contagios puede hacer peligrar la elección”, comentó. Asimismo, en diálogo con Radio Ancasti brindó detalles de los parámetros previstos para las boletas de las PASO 2021. “La boleta tiene que tener la consignación de los precandidatos, pero sin ningún atractivo o insinuación que pueda llevar a la confusión del elector”, concluyó.