Fernando Ávila: “Raúl Jalil está absolutamente de acuerdo con el sentido final de la cláusula Aybar”

El asesor de Gobierno, Fernando Ávila, habló sobre el veto llevado a cabo por el Ejecutivo Provincial de la cláusula Aybar. En este marco, confirmó que Raúl Jalil “está absolutamente de acuerdo con el sentido final” y la intención de la ley. “Estamos todos en la página con respecto a evitar estas situaciones que fomentan un ‘Aybar’”, expresó. La decisión oficial provocó un fuerte repudio de referentes y legisladores de todos los espacios políticos.

“Son cuestiones discutidas y discutibles, es muy sano que sea así, incluso cuando uno piensa en el oficialismo o cuando uno habla del feminismo. En realidad, son distintos bloques con distintas ideas que confluyen; hay una línea común de ideas en ese sentido que se acercan con los distintos sectores que integran el feminismo, el oficialismo o que integran la sociedad en su conjunto”, declaró Fernando Ávila.

Por otro lado, brindó detalles de la ley vetada por el gobierno que encabeza Raúl Jalil. “Hay un problema técnico allí con permitir que una persona y más cuando es una cuestión absolutamente vinculada con un suceso democrático y electoral; que una persona que ha sido elegida popularmente pueda ver suspendidas sus funciones por una sentencia no firme, en primera instancia, más el tiempo que insumen los procesos judiciales”, agregó.

Sobre las críticas de la oposición a Raúl Jalil y el Gobierno

“Yo creo que, si vos lo analizas fino, me gustaría que uno piense ¿qué realmente resolvés si vos permitís que al intendente condenado por un delito se lo suspenda con la condena no firme?”, preguntó. En este marco, criticó que la oposición está tratando de imponer que para Raúl Jalil y el Gobierno provincial los casos Aybar no son preocupantes. “Me encantaría que podamos sentarnos a discutir y hacernos cargo como sociedad que ha permitido que Aybar llegue a ese espacio”, reconoció.

Por último, Fernando Ávila habló sobre la marcha atrás con la reincorporación de los policías implicados en causas de violencia de género. “Con el problema de los policías, tenés un problema que está también vinculado a la ejecución de empleo. Es un escenario muy diferente de análisis porque son relaciones laborales de la fuerza que tiene el uso de la fuerza y que allí está la decisión de ser muy estricto con las cuestiones vinculadas a género”, concluyó.