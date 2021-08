Gustavo Aguirre sobre el SAE 911: “Estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a la comunidad”

El ministro de Seguridad de Catamarca, Gustavo Aguirre, se refirió a la inauguración del SAE 911 en las instalaciones ubicadas en calle Roca y Avenida Colón. “Hoy podemos decir que estamos en condiciones de dar respuestas inmediatas a la comunidad con este sistema”, resaltó. En total, se colocaron casi 300 cámaras de seguridad, GPS y cámaras en vehículos de la Policía y el soporte de la fibra óptica.

Durante la presentación, junto a Gustavo Aguirre estuvieron la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic y el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil. “Es un día muy importante para nosotros, vamos a estar acompañados por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; que ha tomado nota de la importancia de este acontecimiento de dar inicio de un nuevo sistema de atención de emergencias”, expresó.

“En esta primera etapa se van a recibir denuncias o llamados de emergencia por cuestiones de seguridad; delitos; accidentes; incendios; incendios forestales; cualquier tipo de emergencia que no constituya directamente ningún tipo de enfermedades que correspondan al SAME. En una segunda etapa incluiremos al SAME y está previsto que sea el único llamado de emergencia para cualquier tipo de servicio”, agregó.

En diálogo con Radio Ancasti, Gustavo Aguirre brindó detalles sobre la tecnología del sistema. “Además del Centro de Monitoreo, adquirimos 456 cámaras. Están interconectadas con fibra óptica, lo que facilita la rapidez y calidad de la imagen. Algunas van a tener identificación de rostros, patentes, vamos a contar con 12 tótems colocados en distintos espacios públicos del Valle Central”, indicó.

Gustavo Aguirre y la puesta en funcionamiento de las pulseras duales

Por último, el ministro destacó la puesta en funcionamiento de la primera pulsera dual contra la violencia de género. “Es la aplicación concreta en un caso, ante la situación de violencia. Hemos escuchado muy buenas opiniones de la víctima, que se siente cuidado, que el 911 o la comisaría más cercana se está comunicando con ella. Eso deja tranquilidad y garantiza que las medidas adoptadas están funcionando bien”, concluyó.