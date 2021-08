Daniel “Telchi” Ríos: “La gente del interior necesita un Estado que la acompañe”

El precandidato a senador nacional, Daniel “Telchi” Ríos, habló sobre el trabajo que viene desarrollando de cara a las PASO 2021. “La gente del interior provincial necesita un Estado que la acompañe, que la cuide, que la proteja. Y con nosotros, en nuestro rol de legisladores nacionales, no les quepa la menor duda de que esa voz se va a hacer escuchar en el Congreso”, expresó.

“Quienes pretendan representar a los catamarqueños deben ser personas que quieran bien a los catamarqueños”, destacó Daniel “Telchi” Ríos. El intendente de Belén continúa con el recorrido de la provincia previo a las elecciones representando al sector “Adelante Catamarca”, de Juntos por el Cambio. En este marco, adelantó que el mayor reclamo que reciben es el de un Estado ausente.

En relación a la precandidatura de Flavio Fama por “Cambia Catamarca” dijo: “Una cuestión es lo político y otra cuestión es lo institucional. Desde ningún punto de vista podemos mezclar esas cuestiones”. Por otro lado, indicó que el municipio tiene las puertas abiertas para dialogar con los vecinos. “Soy radical de nacimiento, pero eso no quita que como dirigente, sea mi responsabilidad y obligación hablar con la gente que piensa diferente”, agregó.

“No me quieran llevar a la grieta, no voy a ser parte de eso. En mi modo de ver, la grieta no existe. Existen personas que por allí en su perversidad utilizan el odio, la denigración, para enfrentarnos. Y de esa manera nunca damos soluciones a quienes están esperando por nosotros.”, sentenció Daniel “Telchi” Ríos. Por su parte, la precandidata a diputada nacional, Patricia Breppe, explicó que en su recorrido ve “problemáticas comunes”.

“Los planes sociales son importantes, sobre todo en emergencia, pero o pueden ser permanentes, deben desembocar en algún tipo de empleo genuino”, consideró Patricia Breppe. Por último, agradeció el apoyo de las mujeres de la UCR y dijo: “Ante este desafío, les puedo ofrecer a los catamarqueños y catamarqueñas mi experiencia y mi formación. La quiero poner a servicio de la provincia, esa es la decisión que he tomado”.