Una vez más, la UCR Catamarca apunto contra Raúl Jalil

Una vez más, la UCR Catamarca apuntó contra el gobernador de la provincia, Raúl Jalil. Esto se vio desencadenado a causa de las últimas declaraciones del mandatario, quien calificó a la pandemia del coronavirus como una “muy buena experiencia para todos”. Frente a esto desde diferentes sectores políticos de la oposición salieron al cruce y criticaron los dichos del mandatario.

La principal crítica del mandatario peronista fue por parte de la radical Juana Fernández, quien aseguró que “este tipo de frases es el resultado de haber votado en Catamarca a un empresario en vez de a un político para que gobierne la provincia”. Según ella el gobernador Raúl Jalil es “una persona que no tiene empatía, que no se pone en el lugar del otro, menos en este contexto”.

Siguiendo con esta línea argumento que “la falta de sensibilidad se ve en muchas cosas”, y puso de ejemplo como en el “interior de la provincia la salud pública se sostiene sin los insumos necesarios, con la improvisación”. Luego de tantos meses de incertidumbre, contagios y muertes los comentarios del gobernador no fueron tomados a la ligera. Desde la UCR Catamarca, no lo dejaron pasar.

“La verdad que escuchar las expresiones del gobernador de la provincia es lamentable”, aseguró la diputada de la UCR Catamarca. Frente a lo sucedido, justificaron lo sucedido diciendo que “pusieron a un empresario como gobernador y los resultados están a la vista”. Asimismo, cargaron sobre quienes confiaron en las promesas de campaña y expresaron: “Lamentablemente, quienes lo han votado se han equivocado y han votado a un empresario para que siga manejando los recursos de los catamarqueños.

La diputada de la UCR Catamarca sobre el avance de la pandemia

En este marco, Juana Fernández sostuvo que no cree “que estemos saliendo de grandes cosas, creo que estamos ante una instancia adonde tienen que ser cautas hasta las cosas que se dicen”. Además, agregó: “Solamente me queda expresar lo que dice San Lucas en su Evangelio que ‘lo perdonen porque no saben lo que hacen, ni tampoco lo que dicen”. “El pueblo de Catamarca no se olvidará”, concluyó.