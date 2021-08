INTA Catamarca: desde la oposición se criticó el proyecto de expropiación de tierras

En el marco de la polémica en torno a la expropiación de tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Catamarca), desde la oposición salieron a criticar el proyecto de ley. El mismo había sido presentado por Dalmacio Mera y originó un gran conflicto entre el sector del campo y el oficialismo. De esta manera, los candidatos Flavio Fama, Silvina Acevedo y Francisco Monti cuestionaron la manera de proceder.

Tras una reunión de una comitiva de APINTA, Flavio Fama: “El proyecto demuestra claramente la vocación del Gobierno provincial de no contribuir al desarrollo, de no acordar políticas de Estado y de tener una política de enriquecimiento de unos pocos. Asimismo, planteó que no se busca optar por el crecimiento de la provincia en su total, ya que se ve un claro “desmedro del interior”.

Particularmente hablando de lo sucedido con las tierras del INTA Catamarca, manifestó que “preocupa sobremanera la actuación de los tres senadores de la provincia. Más allá de Mera, quien presentó el proyecto, la actitud del supuestamente opositor Oscar Castillo”. Siguiendo con esta línea, expresó que mediante esto se ve “el atropello institucional de Raúl Jalil” y las claras intenciones de “apropiarse” del territorio.

El conflicto en torno a la expropiación de tierras de INTA Catamarca

Desde la Federación Agraria Argentina (FAA) denuncian que el Frente de Todos busca “vaciar” y expropiar tierras del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA Catamarca). La polémica se desató luego de que el senador nacional Dalmacio Mera presentará un proyecto para que se transfieran los títulos de los campos al Gobierno provincial.

Frente a esta jugada del oficialismo, diferentes agrupaciones del campo se preguntan cuáles son realmente los objetivos de esta gestión. En este sentido, el presidente de FAA, Carlos Achetoni ha presentado un comunicado sobre lo sucedido. En el mismo expresó “su honda preocupación ante los avances del Frente de Todos que intenta expropiar tierras del INTA Catamarca”. Según han precisado este no es un fenómeno que se ha visto solo en esta provincia, sino en todo el país.