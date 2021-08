Denunciante contra Elpidio Guaraz: “¿Hasta cuándo debo seguir esperando para que la Justicia actúe?”

La joven Carolina Vasconcellos realizó una publicación en su cuenta de Facebook en relación a la denuncia que tiene contra el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz. “¿Hasta cuándo debo seguir esperando para que la Justicia actúe?”, reclamó. Por el momento solo se impusieron restricciones, pero no hay imputación para el funcionario público que ya tiene otras acusaciones por abuso sexual.

“¿Hasta cuándo debo seguir esperando que el poder político obre según declama? O acaso la perspectiva de género solo aparece en las redes sociales. Es inconcebible los errores que se advierten en los ámbitos de la Justicia, errores adrede, que solo extienden el final de una crónica anunciada”, remarcó Carolina, quien realizó la denuncia contra Elpidio Guaraz hace más de 2 meses.

En su publicación agregó: “¿Acaso tengo que pensar que mi agresor está, como en otros tiempos, comprando con dinero al pueblo, a la Justicia? Y por supuesto como siempre con la complicidad del poder de turno, sea del color que sea. Vivo con miedo, intento ser feliz todos los días, me despierto pensando que solo fue una pesadilla, pero no, es así, este monstruo me destruyó la vida”.

“Y sigue como si nada pasara, solo pido justicia. A la gente le digo que lo que yo viví, lo vivieron muchas niñas, la pedofilia es un delito y yo no lo supe denunciar o no pude. Hoy puedo y no me voy a callar porque, aunque los pueblos y el departamento Santa Rosa se cubran con el ruido de los motores del rally, mi grito se va a oír en todos los rincones”, sentenció la joven Carolina Vasconcellos.

El estado de las denuncias contra Elpidio Guaraz

Días atrás, el abogado Luis Muñoz Pérez informó como continúa una de las denuncias por abuso sexual contra el intendente Elpidio Guaraz. “Yo creo que estamos en las puertas de la posible imputación”, expresó. En este marco, criticó el accionar del fiscal en la causa y exigió que se realicen con carácter de urgencia las pericias psiquiátricas para determinar cuánto ha sido afectada la víctima.