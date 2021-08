PASO 2021: Guardia urbana con vehículos de la muni colocando pasacalles de campaña

Cada vez más descarado todo. La Guardia Urbana con vehículos de la municipalidad de Los Altos colocando pasacalles de campaña para la rere-reelección de Rafael Olveira en las PASO 2021. El Aconquija presenta imágenes del trabajo político partidario por parte del personal municipal realizado con camionetas y elementos de la muni. Combustible gratis y mano de obra barata. El pasacalle reza: “Yo voto a Rafael (un corazón chiquito dibujado) 2021”.

La leyenda del cotillón de campaña es la confesión de que va solo. Ni una mención a Raúl Jalil ni Lucía Corpacci a pesar de que es la lista oficial del Frente de Todos. Desapareció a la máxima autoridad provincial y a la mujer que tracciona la oferta electoral. Lo único que le falta es que Corpacci baje a caminar con el precandidato Raúl Barot con la lista que va por fuera del PJ para que sea “cartón lleno”.

En los pasacalles que figuran acá, no aparecen tampoco los precandidatos a concejal del espacio de Rafael. Sin Lucía, sin Raúl, sin los ediles que le sumen al intendente. Se cree el “pupo” del mundo. Debería cambiarle el nombre al “Frente de Todos” porque a la vista está que “ninguno existe” a la par del jefe comunal. El egocentrismo le ganó la campaña a Rafael pero le hará perder las PASO 2021 porque es cuando más necesita humildad y sentido común.

Después, los planteos de rigor que da miedo hacer porque la gente no quiere desilusionarse de la Democracia. La guardia urbana utilizada para una contienda electoral cuando hay cientos de actividades preventivas y solidarias para ejecutar en Los Altos. Dónde adquirieron los pasacalles y cuánto se pagó, de dónde salió la plata. ¿También se abonó con fondos públicos como se hace con un estudio jurídico de la capital de Catamarca para llevar sus causas judiciales?

La gente está cansada de estas actitudes abusivas de los poderosos. Se hacen tan mañeros que se creen totalmente impunes. Encima que se dieron el lujo de no asistir a muchos de los aislados por Covid-19, todavía se atreven a insultar a los vecinos de esta manera. No había tiempo y recursos para llevarle “algo” a los alteños que no podían salir de sus casas mientras luchaban por su vida pero sí hay fondos y tiempo para armar un circo de cuarta en medio de una pandemia.