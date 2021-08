Santa María: precarizados que habían denunciado “daños psicológicos” fueron echados

Luego de que se hicieran públicas las denuncias por “daños psicológicos” de los trabajadores de la agronomía del interior, las respuestas por parte de sus empleadores fueron las más temidas. En la mañana de este miércoles los precarizados de Santa María se contactaron con El Aconquija para relatar que fueron echados. Hasta el momento solo José Traverso de ATE Catamarca se solidarizó con su situación.

“Somos precarizados de la agronomía de la zona de Santa María y estamos tristes porque terminamos de ser echados por la señora jefa Norma Gutiérrez”, expusieron los trabajadores. Según detallaron esto se concretó por medio de las órdenes del ministro de Agricultura, Cesar Rafael Tobías. Pese a estas declaraciones, desde los gremios que está respaldando a los afectados afirmaron que creen que es una cuestión más ligada a “Santa María”.

“Desde ATE y la CTA apoyamos a nuestros compañeros. Por eso estamos intentando comunicarnos con el ministro de Trabajo Ariel Luna, porque nosotros estamos seguros de que la gente de la Capital provincial no está al tanto de lo que está sucediendo en el interior”, expresó José Traverso. Asimismo, explicó que ya están trabajando en el asesoramiento legal a los trabajadores de Santa María.

¿Cuáles fueron las denuncias de los trabajadores de Santa María?

Trabajadores denunciaron por “daño psicológico” al senador Raúl Chico y el exconcejal Álvaro Herrero por haberlos tenido por años precarizados bajo la promesa de un contrato. Afirman que los sometieron a maltrato por parte de la jefa de Agronomía de zona y que tuvieron que fabricar herramientas porque no había. Son militantes que usaron los dirigentes peronistas para conseguir votos en elecciones pasadas.

“Tenemos tres años de puro maltrato. Pasamos por una enfermedad sicológica tremenda por la ansiedad que nos genera. Nos prometieron y no nos cumplieron. Tenemos problemas sicológicos porque siempre tuvimos la ilusión de acceder al contrato y no llega nunca. Encima que no ganamos bien, nos maltratan, nos humillan. Si pedimos algo que nos corresponde por derecho no hacen quedar mal”, expresaron los precarizados de Santa María que hablaron con El Aconquija.