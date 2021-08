Francisco Monti: “El aumento de la pobreza e indigencia en Catamarca son innegables”

Mediante un posteo en Facebook, el legislador Francisco Monti criticó al Gobierno de Catamarca y a las declaraciones del gobernador Raúl Jalil. Hace algunos meses el mandatario había asegurado que la provincia se está recuperando y que a pobreza “había bajado”, cosa que fue desmentida por un informe. Frente a esto, el precandidato diputado nacional expresó: “El aumento de la pobreza e indigencia son innegables”

En abril el gobernador Raúl Jalil aseguró a los medios que “las cosas se están acomodando y que ha bajado la pobreza en Catamarca”. No solo esto, que durante la entrevista planteo la posibilidad de que la provincia se encontraba en mejor situación “que algunos países limítrofes”. En aquel momento las referencias fueron alentadoras, pero hoy los datos revelaron otra realidad.

“La Fundación Mediterránea emitió un informe que pone en claro que Catamarca es la segunda provincia con mayor caída del salario en el país (18%)”, publicó Francisco Monti. Por medio de sus redes sociales cito a medios locales que compartieron el informe que detallaba la crítica situación económica de la provincia. Frente a esto planteo: “Para solucionar los problemas, primero el gobierno debe reconocerlos y luego afrontarlos”.

Las críticas del Gobierno de Flavio Fama, par de Francisco Monti

Casi de la misma manera que Daniel “Telchi” Ríos, Flavio Fama compañero de lista de Francisco Monti, destacó la notoria desigualdad que se ve en Catamarca. Es por ello que comentó: “Las asimetrías que tiene nuestra provincia son muy grandes. A la gente no le alcanza y no llega a fin de mes, pide trabajo y pide comida”. Por lo tanto, planteo que deben tomarse medidas para que “estas cosas”, no sigan pasando.

Asimismo, planteo que “necesitamos un gobierno que tome el mando y gobierne, donde las prioridades estén claras y no se esté improvisando permanentemente”. Asimismo, sobre esta línea destacó que “no se puede vivir culpando a la pandemia”, y que según el “todos recordamos es que este país tuvo mejores momentos”.