Capital de Catamarca: organizaciones feministas piden la renuncia de Daniel Zelaya

Esta mañana, distintas organizaciones feministas se manifestaron frente al Concejo Deliberante de la Capital de Catamarca. En este marco, pidieron la renuncia del edil, Daniel Zelaya, quien fue acusado de abusar sexualmente de una niña hace 24 años atrás. Luego de unas horas de permanecer en el lugar, los manifestantes se movilizaron por las calles de la ciudad hasta la Plaza 25 de Mayo.

Las integrantes del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) convocaron a la marcha frente al Concejo Deliberante. Las pancartas presentes exigían la renuncia del presidente del cuerpo de la Capital de Catamarca, Daniel Zelaya y el pedido de justicia. Hay que recordar que el acusado retomó su cargo luego de la licencia que se tomó cuando trascendió en la sociedad la denuncia de abuso sexual en su contra.

En los últimos días, la Justicia de Tucumán consideró prescripta la causa. Sin embargo, la denunciante, Soledad Ledesma, consideró que seguirán apelando y presentando todos los recursos que sean necesarios para que el caso no se archive. “Todo lo que haga el Gobierno o Zelaya es de descarados”, denunció. El caso se hizo viral luego de que la víctima realizara un posteo en las redes sociales relatando lo sucedido.

Las declaraciones de la denunciante y el edil de la Capital de Catamarca

El caso trascendió luego de que la denunciante publicara la situación en Facebook. “Tenía apenas 8 añitos cuando comenzó esta pesadilla que decidí ponerle fin cuando la denuncié en la Justicia. En reiteradas oportunidades, a esa edad, fui manoseada y sometida a abusos sexuales por un vecino al que mi madre quería como un hijo”, apuntó contra el edil de la Capital de Catamarca.

“Viví un horror, fueron casi dos años de sometimiento. Gracias a mi psicólogo pude extirpar esta pena que no me dejaba dormir con la luz apagada y me obliga a diario a limpiar en exceso mi cuerpo y mi casa”, agregó. Por otro lado, el presidente del CD dialogó con los medios locales y se mostró tranquilo ante la situación. Sobre la licencia tomada dijo: “Tomé la decisión, con tranquilidad y seguridad de mi inocencia”.