PASO 2021: Oscar Castillo apoya al frente que encabeza el corpaccista Raúl Barot

El ex gobernador y senador nacional radical, Oscar Castillo, le tiró flores al Frente Unido por Santa Rosa que encabeza el corpaccista Raúl Barot. Dijo que “algo hizo que hombres y mujeres de distintas extracciones políticas se junten y decidan buscar una alternativa de cambio” lo que es “felicitable, admirable” y “por eso mi presencia testimonial aquí”. Castillo desconoció así a la dinastía Olveira que gobierna desde la aparición del municipio de Los Altos.

Al ser consultado por la gestión del actual intendente Rafael Olveira, el ex gobernador afirmó: “Yo no adjetivo tanto, no conozco, pero, sí veo que hay un deseo de cambio”. En este sentido recordó un principio elemental del que se han hecho eco las fuerzas políticas: “Una de las cosas fundamentales de la democracia es la periodicidad de los mandatos. Para eso están los mandatos de 4 años. No debería haber tantas elecciones”. Ese criterio coincide con el que expresan Lucia Corpacci y Raúl Jalil, y el que defiende también el precandidato a intendente por el Frente Unido por Santa Rosa, Raúl Barot.

“Cuando uno ve que se quieren eternizar en el poder, eso no es bueno porque todos los resortes de control empiezan a estirarse, a sobarse dirían los viejos y a no funcionar. Y eso pasa con las instituciones, la gente se vuelve soberbia, se cree impune y ya van a los excesos. La política debería ser como el pastor que trabaja para que todos podamos desarrollar las cualidades que tenemos sin mandamases”, expresó en un tiro por elevación a Rafael Olveira.

“Lo que veo es que, algo ha hecho que hombres y mujeres de distintas extracciones políticas se junten y decidan buscar una alternativa de cambio, eso es felicitable, admirable, sobreponerse, abrazarse como vecinos sin prevenciones de orden política, para eso es aplaudible y por eso mi presencia testimonial aquí”, manifestó Oscar Castillo durante una recorrida que el senador nacional hizo por la zona junto a los precandidatos Daniel “Telchi Ríos”, Claudia Moreno, Alfredo Marchiolli, entre otros.

El dato fuerte es que se trata, nada más y nada menos, que del hombre que siendo gobernador de Catamarca le dio la llave a Ricardo Olveira (hermano del actual jefe comunal) para gobernar Los Altos, luego de otorgarle “autonomía” a este municipio. Luego vino Rafael para instalarse 12 en el poder. Hoy, como una suerte de giro del destino, Castillo los desconoce a Los Olveira y le da su apoyo abierto al frente opositor encabezado por Barot (ex funcionario y senador corpaccista), y cuyas patas del armado local se identifican con el emergente dirigente radical Carlos “Kiki” Olveira y el reconocido peronista disidente Omar Ovejero.