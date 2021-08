Daniel “Telchi” Ríos: “Vengo a sacarle la coronita a la política, voy a hacer a trabajar a muchos”

Inmerso en el escenario electoral previo a las PASO 2021, el precandidato a senador nacional por “Adelante Catamarca”, Daniel “Telchi” Ríos brindó contundentes declaraciones. En diálogo con los medios locales, expresó cuáles son los ejes de su campaña, recordó sus raíces y como están lo hacen hoy trabajar contra las desigualdades. Por consiguiente, expresó: “Vengo a sacarle la coronita a la política, voy a hacer a trabajar a muchos”.

“La política tiene como deber cambiar la vida de los ciudadanos, mejorar su calidad de vida y no la de quienes gobiernan. Debemos ejercer el voto para expresarse y hacerse escuchar, no dejemos de ir a las urnas”, insistió el precandidato a senador nacional. Frente a esto, aseguró que la responsabilidad de los legisladores es deberse a los ciudadanos, pero que “muchos no han comprendido eso y se creen un privilegiado”.

En lo que respecta a su candidatura aseguró que “nada va a impedir que sea un gran gestor. Lo voy a ser para mi provincia, para cada departamento, por cada intendente, por cada catamarqueño”. Asimismo, plante que buscan “una Catamarca distinta, inclusiva desarrollada donde tengan lugar los jóvenes, los emprendedores, los comerciantes, los productores”. “Hay mucho por hacer, pero soy un hombre de trabajo y quiero hacerlo por nuestra provincia”, expresó.

Por otra parte, se mostró seguro sobre el lugar de la oposición de cara a las elecciones generales y en la pospandemia. “Volveremos a ser gobierno en el 2023. Tenemos un proyecto político con hombres y mujeres que conocen las necesidades de los catamarqueños, que quieren trabajar por ellos y no están en un escritorio usufructuando un cargo”, planteó.

Daniel “Telchi” Ríos sobre sus orígenes

Finalmente, apelo a sus raíces: “Vengo de una familia humilde que ha sufrido necesidades. Sé lo que siente un padre cuando no puede comprar unas zapatillas para hijos, un juguete o la comida de todos los días”. Siguiendo con esta línea aclaró: “Las injusticias son lo que me ha movilizado a trabajar en política, quiero derribar esas desigualdades, esas injusticias, pero debemos hacerlos con los ciudadanos a lado”.