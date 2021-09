Engancharon a un funcionario de Los Altos con 10 millones en el baúl del auto

Las bolsas negras con 10 millones de pesos son del municipio de Los Altos. Fueron descubiertos en el auto de un funcionario olveirista en el puesto caminero de Huacra ante la advertencia de que si no habría el baúl, secuestrarían el vehículo. Antes, un vecino había visto como salían del Banco Nación de Los Altos con las bolsas negras con dinero y les gritó de todo provocando un escándalo en la vía pública que llamó más la atención de circunstanciales testigos.

La zona conocida como Huacra (La Cocha) está atravesada por la ruta nacional 38 y linda con la provincia de Catamarca. Es paso obligado para ir de Los Altos a Tucumán. Sucedió que, circulaba un funcionario de apellido Nieva cuando fue cuestionado por el personal del Puesto Caminero. Nieva habría argumentado que hay un “acuerdo” con la policía para dejar el “tránsito libre” a funcionarios vinculado con la municipalidad que administra Rafael Olveira.

El problema es que, los que pararon al “mano derecha” y operador del Intendente de Los Altos era personal fitosanitario no personal de la policía. De acuerdo a lo que supo El Aconquija, la segunda advertencia que le hicieron a Nieva fue que si no habría el baúl, le iban a secuestrar el auto, lo que no le dejó opciones al funcionario. Grande fue la sorpresa al ver tanta plata junta; 10 millones de pesos en bolsas negras en el interior del vehículo camino a la vecina provincia de Tucumán.

Como sabemos, la administración Olveira es una “caja de pandora”. Se sospecha que se trata de dinero que iba a prestamistas tucumanos o que operan en Tucumán. Sacan 5 devuelven 10 millones. Esta es la razón por la que el actual jefe comunal se aferra a ir por un cuarto mandato a pesar de no contar con el acompañamiento de las máximas autoridades del Frente de Todos, nos referimos al gobernador, Raúl Jalil, y la diputada nacional, Lucía Corpacci.

El dato lo había aportado antes un vecino de Los Altos, un fulano gritón que no deja pasar nada de la gestión Olveira. A ver cómo salían con el dinero del Banco, comenzó a vociferar que esa escena local le recordaba a los “bolsos de López”. Agregó, siempre a toda voz, que eran unos delincuentes, sinvergüenzas, chorros. El vecino logró llamar la atención de otros ciudadanos que casualmente pasaba por el lugar.