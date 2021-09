Hualfín: polémica por obra pública que afectaría aguas curativas

El intendente de Hualfín, Marcelo Villagrán consiguió 10 millones del Gobierno de Catamarca para avanzar con un camping municipal en “La Colpa”. La polémica está en que, no solo quieren realizar una obra púbica en terreno de un privado (seguro problema judicial) habiendo muchos otros óptimos espacios públicos, sino que tocan o ponen en riesgo un lugar donde hay aguas curativas que por su composición química están consideradas como tónicas, ayudan a la digestión y al metabolismo.

Los gobernantes catamarqueños están acostumbrados a avanzar, si pasa, pasa. No importan los aspectos legales ni mucho menos las cuestiones ambientales. El estrés y el despilfarro que generan en la comunidad son generadas por la sordera oficial o por la soberbia propia de los Ejecutivos que desconoce a los otros poderes del Estado sin poder pensar con sentido común para hacer lo correcto, evitando problemas a futuro.

Sin embargo, la propiedad de la tierra es solo un aspecto, el tema central pasaría por el impacto ambiental en la zona donde se encuentra el agua de La Colpa. Se trata de una zona de aguas termominerales que tienen aproximadamente 26º?C y por su composición química están consideradas como tónicas, ayudan a la digestión y al metabolismo. Los viejos del lugar dicen que son buenas para los riñones.

Villagrán obtuvo un financiamiento no reintegrable de 10 millones de pesos en 4 partes, el primer desembolso será en setiembre y el plazo de ejecución de la obra de 5 meses. El jefe comunal tiene conocimiento de que esa tierra tiene propietario sin embargo quiere imponer su voluntad cuál pequeño feudal para mostrar que es el dueño de Hualfín aunque con ese criterio medieval destruya todo lo que se le cruce en su camino.

¿Por qué pasa esto en política? Porque para ellos gobernar no es resolver problemas, sino patearlos para adelante, que se las arreglen después. En el fondo Villagrán sabe que el poder no es eterno y que en algún momento cambia de mano. Hoy, desde su señorío no concibe lo ambiental como importante y como administrador de la comuna ni siquiera paga los abogados para sus propias torpezas. No sale de su bolsillo, mientras sean dineros públicos, pagan los vecinos.