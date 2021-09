Vecina de Puerta de Corral Quemado: “Casimiro se comprometió a cambiar el gabinete y sigue con el mismo”

Una vecina de Puerta de Corral Quemado envió una carta a El Aconquija denunciando las promesas incumplidas por el actual Gobierno. “Carlos Casimiro se comprometió a cambiar el gabinete y sigue con el mismo. Si bien un poco más calmo, pero siguen los siniestros haciendo y deshaciendo, el pueblo pide a gritos que los saquen, hay reuniones en los barrios, reina el caos en mi pueblo y aún no hubo respuestas por parte del intendente”, expresó.

“Nosotros vivimos años bajo el poder y la persecución del anterior intendente, Enrique Aybar, condenado por abuso sexual. Cuando cae preso teníamos la esperanza de que se interviniera el municipio de Puerta de Corral Quemado, pero eso no sucedió. Quedó el intendente suplente en reemplazo con la promesa de cambiar el gabinete”, relató la vecina, indignada por la situación en la localidad.

Seguidamente agregó: “Acá estamos, nadando en la nebulosa de otra falaz mentira. O acaso usted no sabe quién es Roberto Morales, secretario general del municipio y mano derecha de Enrique Aybar. Este mismo que perseguía gente y amenazaba a todo aquel que no quería salir a apoyar a Enrique. Este mismo que junto a su familia patrullaban las redes sociales, para amenazar y dejar sin trabajo al que omitiese alguna opinión no acorde”.

“Otro nombre que se escuchó en los pedidos de la gente fue Ayelén Reyes, de Desarrollo Social, ser nefasto al igual que el anterior, que marca a la gente, señala con el dedo, a este si a este no. Este ser siniestro es quien con plata del municipio pagó una productora de tv para armar un video con gente defendiendo al intendente violador. Estos seres nefastos con los que usted sigue apañando”, sentenció.

Por otro lado, la vecina dijo: “Los delegados no se eligen a dedo, la gente debe elegir mediante el voto. En Puerta de Corral Quemado no debería haber delegado, ya que ahí reside el edificio municipal”. La carta expone las irregularidades que suceden en el municipio desde hace tiempo, aún con el cambio de intendente. Hay que recordar que Enrique Aybar se encuentra cumpliendo la condena en el Penal de Miraflores.