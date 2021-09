Egresados: alumnos aceptan los buzos pero no quieren la foto con el intendente Rafael Olveira

Los políticos quieren hacer política con todo pero la sociedad ha cambiado bastante. Por caso dirigentes del intendente Rafael Olveira se comprometieron a comprar remeras, buzos y camperas de egresados, pero los chicos se plantaron y les dijeron que aceptan la ayuda pero sin foto. Ante la advertencia de un emisario del municipio de que los alumnos de la Escuela Rural Nº22 debían posar junto al jefe comunal, rechazaron de plano que se haga política partidaria con eso.

El intendente Rafael Olveira va por la rere-relección, pero la tiene complicada. Ir por un cuarto mandato conlleva el desgaste natural de más de una década al frente del municipio de Los Altos. Para ello debe afinar bien el lápiz y hacer números. Uno de los universos que se quiere conquistar, pero que no es fácil es la juventud, por la diferencia generacional, por las visiones diferentes y sobre todo la tecnología. Se le hace muy difícil a los políticos llegar a los jóvenes.

Y cuando no sabemos cómo llegar, hacemos la corta, les compramos algo, les entramos por el lado económico, tocamos su interés. Pero eso no es garantía de empatía y muchos menos uno podría sacar conclusiones apresuradas de que son votos cautivos o que se le sumarían al oficialismo. Los chicos piensan en recibir, pero “lo otro” puede que cause el efecto contrario, tal vez provocó que consideren que les corresponde un voto en contra.

Esa subestimación es costosa, es probable que ahora los chicos consigan la ropa por otro lado y que tampoco se saquen la foto, o que dejen al arbitrio de cada uno si quieren “posar” con funcionarios municipales. Antes, estas cosas eran menos problemáticas. En la era tecnológica la jugada política puede caer pésimamente mal, no solo a la comunidad educativa sino a la comunidad en general.

No debe haber mayor costo social para un político que “politizar” la educación, la seguridad o la salud. Sin embargo, la desesperación puede promover el arrebato. “Ojalá pase por última vez” suena a que no va a cambiar nunca “desde arriba” si la gente no le pone un límite a estos abusos. Es una falta de respeto al ciudadano pensar que por un buzo, la familia entera votará al oficialismo o a quien los mantiene empobrecidos.