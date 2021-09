Silvana Carrizo lamentó la persecución a dirigentes de Cambia Catamarca en Capayán

La precandidata a diputada provincial por Cambia Catamarca, Silvana Carrizo, lamentó la persecución a dirigentes de su sector en Capayán. “Es lamentable que a esta altura la gente sea amenazada con clausuras o despidos por pensar diferente. No podemos tolerar estas situaciones. Sabemos que no es el único municipio en donde ocurre y nosotros no nos vamos a quedar callados”, expresó.

“Estas situaciones nos dan más fuerza para continuar trabajando. Nosotros estamos convencidos de que la política tiene que mejorar y nosotros lo podemos lograr”, remarcó la representante de Cambia Catamarca. Asimismo, comentó que tomó conocimiento que dirigentes y simpatizantes de la lista recibieron “aprietes” para no ser fiscal de mesa, entre otras amenazas.

A días de las PASO 2021 la situación en el departamento Capayán está más caliente que nunca. Desde la vereda del frente, la diputada provincial, Analía Brizuela (FT), también denunció amenazas en los municipios de Chumbicha y Huillapima. Según comentó, los aprietes se dieron a empleados y precarizados para que las próximas elecciones voten a la lista de la precandidata Andrea Lobo.

El recorrido de Cambia Catamarca por el este provincial

En los últimos días, la precandidata a diputada provincial por Cambia Catamarca, Silvana Carrizo, se refirió a la realidad del este provincial de cara a las elecciones. “ay una desigualdad y un miedo muy profundo que reinan en las localidades del este. Vemos que hay una dirigencia y sobre todo muchos ciudadanos que están dispuestos a dar pelea para cambiar esta realidad angustiante que viven dese hace años, expresó.

“Nuestros candidatos son gente de trabajo, que no vive del Estado ni de la política, pero que en esta oportunidad vieron en la línea que conduce Flavio Fama; la oportunidad de comenzar a construir un proyecto de alternativa sólido, con una proyección a futuro y con el foco puesto en plantear una defensa a una localidad que es netamente productiva, a los pequeños productores, a dotarlos de las herramientas para que sea un andamiaje importante de la cadena productiva”, agregó.