PASO 2021: Miguel Ángel Contreras aclaró que los medios podrán ingresar a las escuelas

El titular del Juzgado Federal, con competencia electoral, Miguel Ángel Contreras, aclaró que los medios podrán ingresar a las escuelas para cubrir las PASO 2021. Sin embargo, afirmó que, para evitar aglomeraciones, se mantiene la disposición de evitar el registro al momento del sufragio de determinados precandidatos. Esta decisión se tomar para poder respetar los protocolos contra el Covid-19.

Miguel Ángel Contreras remarcó la importancia de agudizar las medidas sanitarias para minimizar la posibilidad de contagios en las PASO 2021. “Es posible que, con esa finalidad, podamos haber afectado algún derecho, alguna prerrogativa, como puede estar ocurriendo, con lo que juzgamos una desinterpretación”, agregó. La disposición de limitar la entrada de la prensa se dará solamente en algunos casos.

“La experiencia demuestra que si, por ejemplo, vota el gobernador, un senador o un diputado, generalmente ingresan muchos trabajadores de prensa. Lo único que hicimos es poner una restricción a que no puedan hacerlo porque no puedo decir ‘entren 5 o 6 fotógrafos, ustedes dos’ y el resto por qué no. O entran todos o no entra ninguno. La prensa tiene que hacer su trabajo como corresponde en todas las escuelas”, expresó.

Sobre esto indicó: “La prensa puede hacer su trabajo como lo hizo toda la vida, pero no concentrándose detrás de un precandidato en particular”. Por otro lado, el magistrado electoral provincial, Guillermo Cerda, se manifestó en contra del criterio para con los medios de la Justicia Federal. “La prensa es fundamental para dar transparencia al proceso que siempre se sospecha de parcialidad o intencionalidad”, consideró.

Guillermo Cerda sobre el rol de los medios en las PASO 2021

En este marco, consideró que la directiva para con los medios en las PASO 2021 debe venir de la Cámara Nacional Electoral (CNE). Además, evaluó la medida como “una equivocación a mi modesto entender, absolutamente desacertada porque, con los cuidados que se deben tener, la prensa es fundamental para ir comunicando. La medida fue decidida a nivel nacional y obviamente mi colega debe acatar a pesar de lo desacertado”.