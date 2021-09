PASO 2021: tensa reunión de Raúl Jalil con dirigentes peronistas de Andalgalá

En lugar de acercar posiciones entre los sectores peronistas que compitieron en las PASO 2021, las reuniones son cada vez más tensas. Incluso llegó a mediar el propio gobernador Raúl Jalil, pero el peronismo de Andalgalá estuvo más cerca de las piñas que de un acuerdo feliz para las partes. Hasta el momento no hay unidad del Frente de Todos para noviembre.

La puja se da entre el sector que lidera el senador Horacio Gutiérrez y “Los “Miguelo” (Miguel Morales y Miguel Gutiérrez) de Alternativa para el progreso. De acuerdo al resultado de la última PASO, la torta estaría dividida casi mitad y mitad por lo que un posible acuerdo implicaría reconocerse en esos porcentajes, pero todas las reuniones fracasaron.

Para los Miguelos, el oficialismo conducido por el senador, “ganó, pero perdió” porque se impuso por muy pocos votos a pesar de contar con todo el aparato del Estado, programas, becas, vehículos, organismos oficiales, el apoyo explícito de Raúl Jalil y Lucía Corpacci, y la mayoría de los referentes peronistas tradicionales de Andalgalá. Con todo eso, fue un magro resultado.

En síntesis, de las reuniones no salió nada. Morales y Miguelito Gutiérrez entienden que haber sacado casi la mitad de los votos sin estructura y sin dádivas, es un “gran triunfo para los derrotados” pues hicieron la campaña a pulmón y con recursos que salió de sus propios bolsillos. Si no hay una propuesta que reconozca ese 47% de Alternativa para el progreso no habrá unidad de cara a noviembre.

Según supo El Aconquija, el jueves tenía pensado visitar Andalgalá el gobernador Jalil y quiere una foto con todos, pretensión que está lejos de concretarse pues las últimas reuniones estuvieron cargadas de mucha tensión. Desde Alternativa para el progreso afirman que se oponen a la concentración de poder por parte del senador por Andalgalá, poder del legislador y operador del gobierno provincial que quedó atomizado, evidenciado y resentido en estas PASO 2021.

Trascendió que en la reunión con Jalil, el senador Gutiérrez le gritó a los referentes de Alternativa que el “gran ganador” era él, incluso no le quiso dar la mano en un gesto de cortesía a uno de “los Miguelo” al ingresar al encuentro donde incluso había otros funcionarios jalilistas. La discusión casi se convierte en una escena de pugilato. Este pobre esquema y lógica peronista solamente mejoraría las chances de la oferta electoral del oficialismo municipal encabezado por el radical Eduardo Córdoba. Como sabemos, el triunfo de un sector depende de los aciertos propios pero también -y sobre todo- de los errores de los adversarios.