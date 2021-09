El Gobierno de Catamarca ya cuenta con el nuevo avión sanitario, arribó a la provincia ayer, luego de más de un mes de espera. Hay que recordar que la provincia destinó un monto cercano a los 9 millones de dólares para su compra. La flamante aeronave tuvo su bautismo en la jornada de ayer, cuando el gobernador Raúl Jalil se trasladó a Buenos Aires, para desarrollar una extensa agenda de reuniones.

“Hace más de 40 años que no se compraba uno y es importante. Más aún en esta época que no hemos tenido cómo llegar, siempre tenía que viajar a La Rioja, Santiago del Estero o Tucumán para llegar a Buenos Aires. Los pacientes cuentan con un avión con tecnología, es lo mejor no solo para adultos sino para los niños y niñas”, destacó el mandatario del Gobierno de Catamarca.

En este marco, consideró que “fue una buena inversión” ya que adquirió el avión en un omento importante de la pandemia. “Hoy subieron de precio los aviones y tampoco hay entrega. Fue una gran operación, es un elemento de trabajo tanto para el Gobierno y como sanitario”, agregó. Por otro lado, indicó que el objetivo planteado es recomponer las pistas de aterrizaje en el interior provincial.

El Learjet 75 Liberty es una de las últimas aeronaves diseñadas por Bombardier en el segmento de jets pequeños. Entre sus características se puede mencionar que tiene una autonomía de vuelo de 3.852 kilómetros y que alcanza una velocidad cercana a los 850 km/h. Además, consigue una altura máxima de 15 mil metros y posee aviónica de punta, SVS y un sistema de administración de vuelo.

La compra del avión por parte del Gobierno de Catamarca fue una de las críticas que hizo la oposición. Desde el sector consideraban que “no era el momento” de adquirir una nueva nave entendiendo que los recursos se debían destinar a atender la pandemia del coronavirus. Asimismo, señalaban que se podía conseguir un avión usado con características similares por menos dinero.