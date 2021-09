El petitorio de Walter Arévalo a la Dirección Provincial de Inspección Laboral

En la jornada de ayer, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, expresó a los medios que “no está pidiendo al cabeza de ningún funcionario”. Sin embargo, se conoció el petitorio que el gremio envió a la Dirección Provincial de Inspección Laboral (DPIL). “El Sr. Arévalo solicita el apartamiento de los funcionarios de obras públicas y adjunta denuncia de los empleados de la mencionada área”, remarca la nota.

Las contradicciones de Walter Arévalo se hicieron presentes en cada diálogo con los medios de comunicación y con la DPIL. El lunes comentó: “Uno de los problemas de no destrabar esto es sobre el apartamiento de funcionarios denunciados por vender certificados para licencias de conducir. Y funcionarios que se robaron maquinaria de Obras Públicas, donde incluso hay un delegado nuestro”.

Un día después y nombrándose en tercera persona afirmó: “Arévalo no está pidiendo la cabeza de los funcionarios, no los conozco no mi interesa. Si el intendente Gustavo Saadi quiere mantener chorros dentro de su gabinete, es su problema”. Por otro lado, las actas de las audiencias muestran lo contrario, en un segmento de estas se pide que la encargada del área del Centro de Emisión de Licencias sea apartada.

Sobre las negociaciones con el Ejecutivo municipal indicó que todavía no los llamaron a pesar de que hubo una contrapropuesta del 13% con el sueldo actual. “Si a nosotros nos ofrecen el aumento, los adicionales, recategorizaciones y la muda de ropa como corresponde, estaremos firmando un acuerdo”, afirmó. Asimismo, comentó que “no tiene sustento” la posición del municipio respecto a los tintes políticos del reclamo.

“Acá hay algo claro, ellos se aumentaron el sueldo con el sueldo actual, estos funcionarios cobran 280 mil pesos. Y un incremento del 14% para ellos representa casi 30 mil pesos, tres salarios de compañeros precarizados. En el Ejecutivo están más preocupados en su 14% porque mientras no le den al os trabajadores, estos mamarrachos no se lo pueden aumentar. No vamos a aceptar”, concluyó Walter Arévalo.