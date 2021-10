EC SAPEM inició el proceso para la construcción de una importante línea eléctrica de media tensión

Energía Catamarca (EC SAPEM) abrió los sobres de las propuestas de las distintas empresas para la construcción de una importante línea eléctrica de media tensión. La obra permitirá mejoras en el servicio en las localidades de La Puerta, Los Varela, Los Castillo y Singuil. Está valuada en más de 168 millones de pesos y se estima que beneficiará a más de 5.000 usuarios locales.

Esta nueva línea de transporte eléctrico de EC SAPEM está diseñada para cubrir el crecimiento de los consumos en la zona. Además de los usuarios residenciales, también apunta a proveer energía a emprendimientos productivos para su desarrollo y crecimiento. Los trabajos forman parte de la política de proveer energía a pequeños emprendimientos instalados en el territorio provincial.

Hay que remarcar que ya se construyeron obras de similares características en los departamentos de Santa Rosa; Pomán; Antofagasta de la Sierra y el área industrial de El Pantanillo, en Capital. Las tareas estipulan la contratación de la mano de obra y los materiales para la materialización de 26 kilómetros de línea 33 KV y una Estación Transformadora de 2,5 MVA, con un presupuesto de $168.643.438.

El aumento de las boletas de luz del EC SAPEM

Las boletas de la luz vinieron con aumento y los ciudadanos catamarqueños pusieron el grito en el cielo. Para los usuarios no hay explicación oficial, nunca les avisaron como para ir organizando o previendo la economía doméstica, EC SAPEM solo los “vacunó” con un tarifazo sorpresivo alcanzando el doble y hasta el triple del valor que se venía pagando mensualmente.

La incertidumbre es total, puesto que es un servicio básico del que no se puede prescindir, pero además las quejas no tienen cabida. El asunto es hacer frente al compromiso mensual no previsto cuando las familias ya ajustaron el cinturón todo lo que podían. Habrá que hacerle un agujero más al cinto, privarse, sacar de aquí para poner allá, patear otras deudas o hasta sacar un préstamo para zafar hasta saber qué va a pasar.