Hoy por la mañana, el secretario general del SOEM, Walter Arévalo, dijo que un funcionario municipal quiso sobornarlo con dinero para ponerle fin a la manifestación. Este, es el quinto día de marcha que, a su vez, incluye cortes de calles por parte de los empleados afiliados al SOEM de la Capital. Por eso, los trabajadores afirmaron seguir con los cortes de accesos a la espera un acuerdo justo sobre sus sueldos.



Arévalo, añadió que ellos juegan con los trabajadores, porque creen que son tontos. No es una decisión suya no aceptar el 14%, sino que es una decisión tomada en conjunto por los trabajadores y la comisión directiva. Apuntó que hasta el martes de la semana pasada y el viernes antes de las elecciones desde el municipio le ofrecieron plata, y prefirió no entrar en ese juego porque, en su defensa, el no es igual que otros dirigentes.



Sin embargo, el gremialista cargó contra otros dirigentes que sí aceptan coimas, al cual los condena porque eso traiciona a las bases de sus políticas y reclamos. Respecto a su gestión, recordó que le quedan ocho meses como secretario general del SOEM y dos años y medio como secretario de Previsión de la Confederación. Asegurando que se irá por la misma puerta que lo vio ingresar a ese cargo.



La coima y la contrapuesta

En cuanto al supuesto soborno, el secretario de hacienda, Juan Albert Marchetti, se acercó hacia Walter Arévalo preguntarle qué es lo que necesitaba. A lo cual el sindicalista, le agradeció asegurándole que no quería nada. Sin embargo, dijo que los empleados no se van a dar por vencido y continuarán con su derecho a huelga. Y, que ante las constantes provocaciones seguirán su curso bajo la legalidad.



No obstante, expresó lo que él entiende respecto al conflicto salarial. Y aseguró que lo quieren aumentar con el sueldo del mes de enero y eso no correspondiente. El sindicato cerró paritarias en el mes de junio. Apuntó que no van retroceder en salarios, porque la suba se debe ajustar a la inflación. Para ellos, es un 14% mentiroso, por eso hicieron la contrapropuesta del 13% pero aplicado con el sueldo actual.