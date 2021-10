Los gremios Docentes de Catamarca piden una compensación a sus salarios. Además, pidieron con suma urgencia que el Gobierno provincial convoque a todos los sindicatos para llegar a un acuerdo de un nuevo aumento. Asimismo, la Intersindical formada por ATECa, UDA, SUTECa, SIDCa y SADOP, le solicitó al gobernador Raúl Jalil que se realice una asamblea para discutir las paritarias. Las mismas, tienen como fin acordar el Acta Paritaria del pasado 24 de agosto.



Asimismo, desde el grupo sindical clamaron con suma urgencia una asamblea para tratar la reapertura y el cumplimiento del punto N° 2 de Paritaria Nacional Docente. La misma, dispone que convoque a ambas partes en el mes de noviembre. Por otro lado, han planteado con efervescencia no usar la educación pública de la provincia de Catamarca con fines políticos para la campaña preelectoral.





Además, los gremios Docentes de Catamarca afirmaron que en mérito de que la situación inflacionaria que sucede a nivel nacional ya superar al salario docente. Por eso añaden que, es necesaria una suba económica acorde a la inflación vigente que ha degradado el sueldo de todos los maestros. Sin embargo, aseguran que necesario llevar adelante la reapertura para poder llegar a un acuerdo de una nueva pauta.



Las palabras del sindicato

Por su parte, la semana pasada el SUTECa a través de su cuenta oficial de Facebook, afirmó que no aceptarán que desde Buenos Aires se propongan con liviandad cumplir con 190 días de clases, más las capacitaciones extra escolares. Además, se dirigieron a la opinión pública contarle que no han cumplido con la corrección salarial del 10% de noviembre. La misma, deberá alcanzará el 52% para el mes de diciembre sin contar los precios de los alimentos.



Respecto a ello, el gremio SUTECa aclaró que en Catamarca continúan los incumplimientos de los acuerdos paritarios. Por otro lado, aseguraron que no están dadas las condiciones de Infraestructura escolar, respecto a la falta de personal auxiliar no docente en forma regular y permanente. Asimismo, afirmaron estar de acuerdo con compensar, nivelar y recuperar la matrícula en riesgo de la pospandemia, pero no a costa de la permanente precarización salarial.