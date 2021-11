Polémica en Valle Viejo: José Traverso dijo que quieren pagar bonos de fin de año como forma de aumento

Como suele suceder en estas fechas, entre sindicalista y políticos comienzan a hablar del bono de fin de año. Al respecto, José Traverso aclaró que Susana Centeno quiere pagarlo como si se tratara de un aumento, pero el histórico acuerdo que tienen entre ambos es que los montos se paguen por separado. Asimismo, el gremialista de ATE salud, aseguró que su sector están peleando por una suba salarial desde un largo tiempo.



De hecho, José, quien además pertenece al sindicato de CTa, afirmó que rechazan el bono de $5.000 que ofrece Susana Centeno. Además, aclaró que los gobiernos de transito siempre usan a los sindicatos para beneficio propio, pero cuando llega la hora de lograr un acuerdo, miran hacia otro lado como si nada sucediera. Por tal motivo, dijo a los trabajadores no les sirve de nada recibir cupón de fin de año, por lo que decidieron seguir peleando por un aumento.







Respecto a ello, en exclusiva para El Aconquija, José Traverso dijo que “viendo los acontecimientos del día de ayer, en el municipio de Valle Viejo están anunciando un bono de $5.000, lo cual está mostrando una tendencia De gobierno. Algunos sindicalistas están pidiendo bonos, otros piden aumento y bono, pero yo creo que la clase trabajadora tenemos que definir diciéndole a nuestro sindicato que nos encolumnemos por un aumento salarial verdadero. Como mínimo tienen que ser $10.000 de aumento salarial para toda la administración pública”.



Pan para hoy y hambre para mañana



Por otro lado, Traverso dijo que “por lo general, los gobiernos cuando llegan a fin de año ofrecen bonos. El bono es, en el caso del trabajador, pan de hoy y hambre para mañana porque no queda en el salario. Ahora para el Gobierno, esta es fácil. Como diciendo le tiramos migajas, los conformamos y seguimos gobernando. Entonces, lo que tiene que hacer el trabajador es salir a organizarse, si no quiere su gremio o si no puede, él tiene el derecho, obligación e independencia de organizarse por afuera”.



Además, afirmó que “la idea es organizarnos y exigirle a un Gobierno que tiene dinero y superávit”. Seguidamente, aclaró que “por eso desde el gremio de ATE, que venimos luchando desde hace dos mes por 16 puntos, pero uno de los puntos es el incremento salarial queremos que sea extensivo a toda la administración pública. Y que desde nuestro lugar de trabajo, todos seamos dirigentes y hagamos una gran organización por $10.000 de aumentos para toda la administración pública”.