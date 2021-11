Caso Juan Pablo Morales: su esposa comunicó que hay una mafia acosando a su marido

Tras conocerse públicamente la imputación que acusa al exjuez Juan Pablo Morales de narcotraficante, su esposa María Seco Biassoni, comunicó que hay una mafia acosando a su marido. Asimismo, la mujer realizó esta denuncia a través de su cuenta personal de Facebook se dirigió al gobernador Raúl Jalil y a diferentes funcionarios que dialoguen ante la Justicia y no escondan todo lo que saben.



De acuerdo al descargo que hizo la mujer, dijo que “es una verdadera mafia la que orquestó la renuncia del año pasado, dimisión con la que yo no estuve de acuerdo, pero lo acompañé y siempre buscamos que se sepa la verdad”. A su vez, declaró que la “verdad que salió a la luz con las pericias al vídeo que se construyó persiguiendo un fin que lo saben quiénes están atrás de esto. Este vídeo o secuencia de imágenes da cuenta de más de voces, no obstante solo se nombra a las personas que están frente a la cámara y no a quién está detrás”.





Sin embargo, la esposa de Juan Pablo Morales, añadió: “Estoy hablando del señor Bracamonte y del señor Vélez como parte de esta organización que actuó con el objeto de perjudicar y dañar a mi esposo. Quisieron provocar un estrepito, lo lograron. Querían que la sociedad se movilice, lo lograron. Desde la recepción de estas imágenes armadas y producidas con subtítulos en diferentes momentos, ograron que el pueblo crea en dos camaristas pidiendo coima, esto no es real, eso dice la pericia”.

Por otro lado, Seco Biassoni dijo que en el día ayer cuando su esposo era indagado, se topó con los abogados Vélez y Herrera Basualdo. Seguidamente, declaró: “Ellos me respondieron que le exprese a mi marido que deje de vender drogas, que me interiorice en la causa. Yo me pregunto ¿Cómo puede ser que ellos tengan información de una causa que ni mi parejo estaba enterada?. ¿No les parece muy raro todo esto? Porque a mí sí”.



A lo largo de su descargo en su red social, María añadió: “Quiero pedir al gobernador de nuestra provincia Raúl Jalil, a la diputada nacional, Lucía Corpacci, al intendente de la Capital Gustavo Saadi, al vicegobernador Dusso y a todos los funcionarios honestos, que se manifiesten públicamente sobre la situación que viene viviendo mi esposo desde hace un año y medio. Que cuenten cuál es el concepto que tiene de mi pareja como profesional. Porque si no, vuestro silencio termina siendo cómplice de las mafias que están operando”.