Juan Pablo Morales: “Sostengo mi total y absoluta ajenidad a los hechos”

El excamarista Juan Pablo Morales se refirió a las acusaciones que pesan en su contra y se posicionó como la víctima de la situación. “Sostengo mi total y absoluta ajenidad a los hechos. Se van a caer todas las causas, todo esto es arbitrario y no voy a parar hasta las últimas consecuencias. Ahora estoy esperando que me venga una acusación por trata de personas”, ironizó.

Por otro lado, Juan Pablo Morales indicó que hay una conexión entre la causa por la video-denuncia y la reciente imputación por narcotráfico. Hay que recordar que luego de la indagatoria del martes, el abogado acusó al fiscal federal Santos Reynoso de integrar una sociedad con el estudio jurídico en el que se desempeñan los abogados, Jorge Bracamonte y Pedro Vélez, entre otros.

Sobre esto, dijo que cuenta con testimonios de clientes que refuerzan su hipótesis. “Lo que se trató directamente fue desterrar a dos personas porque el material está editado, con trece saltos. Hace ver a las personas lo que quieren que vean. ¿Cómo pueden tener como base un video de esa naturaleza? Lo peor de todo es que tanto el fiscal como la jueza saben quién es la tercera persona y no les importa investigar”, sentenció.

“No me cabe a mi decirlo, pero no se investigó. ¿Por qué? Porque había que matar a estas dos personas. Yo no me iba a someter a un Jury que iba a ser un circo para despellejarnos. Vengan con un video, denúncienme, díganme, pongan las pelotas y conversamos. Yo no hago las cosas bajo el poncho, yo voy y me la banco”, remarcó el excamarista de Catamarca en diálogo con el programa “Siete y Medio”.

En otro tramo de la entrevista, Juan Pablo Morales confesó que intentó quitarse la vida tras la denuncia del año pasado. “El doctor Eugenio Zaffaroni me dijo que si el fiscal del Jury no pide una pericia al video me queda el cementerio o la renuncia. Casi fui al cementerio, tuve un intento de quitarme la vida y ahí el arco político reaccionó. Ahora estoy muchísimo mejor”, concluyó el abogado.