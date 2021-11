Lucía Corpacci: “Este resultado tiene que ver con el gran trabajo del gobernador que tenemos”

La actual diputada nacional y senadora nacional electa, Lucía Corpacci, habló en el búnker del Frente de Todos luego de la victoria en las elecciones. Su lista obtuvo el 50,76% contra el 36,97% de la oposición liderada por Flavio Fama. La exgobernadora destacó el trabajo realizado durante la campaña y dijo que “este resultado tiene que ver con el gran trabajo del gobernador que tenemos (Raúl Jalil)”.

“Quiero que reflexionemos. El resultado de estas elecciones es el trabajo de todos ustedes. Quiero reconocer y destacar que este resultado electoral también premia a la gestión de un intendente de Capital. El resultado de Capital es un resultado como nunca tuvimos en nuestra provincial, felicitaciones Gustavo (Saadi). En definitiva, el triunfo no es de nadie en particular, es de todos”, remarcó Lucía Corpacci.

Por otro lado, consideró que el contexto particular en el que se debió trabajar no fue sencillo. “Ante un panorama tan difícil y con un panorama nacional complejo, estas fueron para mí las elecciones que más ansiedad me generaron. Estaba en mi casa, comiéndome los codos”, reconoció. Además, aseguró que confiaba en la gente y en la militancia del Frente de Todos para conseguir la victoria.

“Estos dos meses de campaña fueron duros e intensos. Pero por sobre todas las cosas, ha sido una campaña con un profundo respeto hacia el otro. Este Frente de Todos ha sido ejemplo de respeto, de convivencia y de compañerismo”, agregó Lucía Corpacci. Asimismo, felicitó a todos los candidatos tanto provinciales como nacionales y la labor efectuada por la militancia peronista.

El reconocimiento de Lucía Corpacci a los candidatos del FdT

Por último, la ahora senadora nacional dijo: “Quiero felicitar a aquellos que fueron candidatos en las PASO y que no habiendo ganado apoyaron e hicieron posible este triunfo. Mi más profundo agradecimiento”. Su compañera en la banca en el Congreso de la Nación, Silvana Ginocchio, mostró su emoción al terminar la jornada y le agradeció a la militancia y a cada uno de los candidatos.