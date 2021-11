A primeras horas del día, la secretaria de APUNCA, Gladis Moro, se descargó con duras críticas hacia exrector de la UNCA, Flavio Fama. De hecho, afirmó que siempre trabajó favoreciendo a sus amigos antes de dar por concluido su mandato. Es más, dijo que es de público conocimiento que a lo largo de 14 años le cerró las puertas a los gremios porque actuaba acorde a sus privilegios personales.



Sin embargo, ante la prensa, Gladis Moro aseguro que durante su mandato en UNCA, Fama reinó de la mano de la falta de respeto y el desconocimiento de los convenios colectivos de trabajo. De hecho, apuntó que la ley era solo él y siempre se hizo lo que él quiso. Además, dijo que a su sindicato jamás le llamó la atención porque así es como se maneja la colación a la que él pertenece, es más, con el dedo nombraba les entregaba cargos a gusto a sus amistades.







Por su parte, la sindicalista de APUNCA dijo que tiene compañeros con más de 30 años prestando servicios en forma responsable y Flavio Fama nunca les reconoció la jerarquía. De hecho, dijo que jamás pedían acomodo. Al parecer, eran citados al despacho del exrector y les ofrecían cargos importantes dentro de la facultad, siempre y cuando aceptaran alejaban del gremio.



Las denuncias en contra de Flavio Fama



De hecho, denunció públicamente que a lo largo de la campaña del exrector Fama como candidato a senador nacional nombraban a familiares de dirigentes y funcionarios si lo acompañaban en las caminatas. Asimismo, se despachó con respecto a la deuda que tiene la universidad, en la que puede haber una posible quiebra de las mismas, y dijo que no es la primera vez que es candidato. Es más, aclaró que ya han denunciado esta situación ante la Justicia y ante el Ministerio de Trabajo.



A modo de conclusión, Gladis remarcó que la deuda que trascendió en los medios no es la única, hay varias con la designación de contratos. Además, cree que la universidad no está en condiciones pagar la deuda. Para cerrar, dijo que no se puede negar que en la facultad haya entrado gente que nunca estuvo como docente y que muchos de sus funcionarios entraron por la ventana grande.