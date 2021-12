La oposición cuestionó al Gobierno de Catamarca por tratar con “apuro” el presupuesto 2022

La oposición cuestionó al Gobierno de Catamarca por querer tratar con “apuro” el presupuesto para el próximo año 2022. Hay que recordar que el Ejecutivo provincial convocó a sesiones extraordinarias entre el 1 y el 10 de diciembre para abordar varios temas. En este marco, la diputada de Juntos por el Cambio, Silvana Carrizo, adelantó que realizará una presentación para que le permitan participar en la Comisión de Hacienda.

“Me sorprendió el llamado a extraordinarias del 1 al 10 de diciembre. Es muy poco tiempo para tratar 10 proyectos y no son 10 proyectos de declaración”, consideró Silvana Carrizo. Asimismo, indicó que el Gobierno de Catamarca no cumplió con el envío de la ejecución presupuestaria a la Cámara de Diputados. “Se fijó la sesión para el martes, la verdad que no veo cuál es la emergencia”, se preguntó.

En esta línea agregó: “Cuál es el apuro para tratarlo y no esperar hasta que asumamos el 9, porque va a cambiar la composición de las comisiones. Vamos a ingresar los nuevos y entre gallos y medianoche, por decirlo de alguna manera, se va a aprobar el presupuesto. Yo sé que no asumí y no me corresponde participar en una comisión, pero también es mi derecho saber qué se está por aprobar entre el cambio de composición”.

“No entiendo al oficialismo. Después del 9 de diciembre tienen amplia mayoría, no entiendo cuál es el apuro. Se están incumpliendo leyes y nadie dice nada, esa es la discusión que tiene que dar la oposición”, concluyó la diputada electa. Por otro lado, el diputado Hugo Ávila, apuntó contra el Gobierno de Catamarca y pidió precisiones sobre el préstamos de $12.000 millones que la provincia planteó como necesidad de financiamiento.

Hugo Ávila sobre el respaldo de JxC al Gobierno de Catamarca

Asimismo, dijo que le da desconfianza que el Ejecutivo cuente con el respaldo del bloque Juntos por el Cambio en Diputados. “Hay un sistema de partido único, no hay diferencia entre el Gobierno y la principal oposición. Tendrían que poner una oposición más firme y opositora porque representan a más de 72 mil catamarqueños que los votaron para que sean oposición”, sentenció.