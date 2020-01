Noguera y Masso se cruzaron por la “cláusula gatillo”

El intendente de Tafí Viejo le respondió al legislador.

Este lunes, el gobierno de la provincia de Tucumán afirmó que, al igual que la nación, dispondrá un paquete de medidas de emergencia. El poder ejecutivo quiere recortar presupuesto y por esto razón suspendería la “cláusula gatillo” a los empleados estatales. Federico Masso salió a criticar esto y el intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera le respondió.

El gobierno de Tucumán quiere estabilizar las arcas de la provincia y es por esto que se implementarían las medidas de emergencia. Esto fue impulsado por el propio gobernador Juan Manzur, quien quiere seguir la misma línea que la nación. A pesar de esto, una de estas políticas traería mucha polémica ya que suspenderá la “cláusula gatillo” de diciembre de los empleados estatales.

Esto generó revuelo en las redes sociales. El actual legislador provincial, Federico Masso salió a dar su opinión y expresó: “El plan de ajuste del gobierno Tucuman no debe incluir, bajo ningún concepto, a los trabajadores estatales. No pagar la cláusula gatillo de diciembre es faltar a la palabra asumida. El ahorro puede salir de otros gastos del ejecutivo por ejemplo: prensa y difusión”.

Además, el ex diputado de la nación por Tucumán, agregó: “El gobierno de la provincia debe entender que la situación de los trabajadores estatales y de la economía popular es grave. La inflación ha minado su poder adquisitivo por lo cual debe rever el no pago de la cláusula gatillo El ajuste debe ser para los que más ganan no a los laburantes”.

Esta declaraciones llegaron al intendente de Tafí Viejo, Javier Noguera, quien le respondió: “Qué bueno que un ex diputado nacional, funcionario del gobierno de Mauricio Macri repentinamente descubra que hay pobres, y también trabajadores. Dejaron un país con 55 por ciento de inflación y un 40 por ciento de pobres. Son además de inútiles e inmorales: cínicos”.

