El gobierno da recomendaciones pero no realiza obras contra las lluvias

Cada vez que hay tormenta es un problema para la provincia.

Es común que en la temporada estival la lluvias sean más frecuentes en el norte y Tucumán no está ajena a esto. El problema es que cada vez que llueve, la provincia es noticia por la cantidad de consecuencias que traen las tormentas al territorio. El gobierno sacó un informe sobre las recomendaciones para estos caso, pero sigue sin realizar las obras que hacen falta para evitar las inundaciones.

Es moneda corriente que en Tucumán y no solo en la capital, si no que en todo el territorio, cada vez que llueve llegan los problemas. Este fin de semana una tormenta azotó el territorio y varias ciudades quedaron anegadas. Esto provocó que el comité de emergencia saliera a dar ayuda a las familias, pero esto no es suficiente, porque cada temporal que llega es un drama para los ciudadanos.

La dirección de Defensa Civil informó: “Debido a la gran cantidad de agua caída en los últimos días, “hubo aproximadamente 15 familias anegadas, las cuales pertenecen a los barrios ubicados en la localidad de Los Gutiérrez, sobre la ruta que va a El Chañar y sobre ruta provincial N° 312 que va a la Florida. El agua también afectó en Finca Mayo y en el cercano paraje cercano a Los Ralos”

En un comunicado oficial, el poder ejecutivo destacó: “Durante el verano comienzan las lluvias y tormentas intensas en nuestra provincia, por eso es importante que tengas en cuenta las siguientes recomendaciones: no transités por calles inundadas, En caso de que tu vehículo quede atrapado, salí y buscá un refugio segur, no saques la basura, prepara un kit de emergencia y permanece en un lugar seguro”.

Además, agregó que: “Si tu casa se inundó, no toqués cables caídos, no consumas alimentos que hayan estado en contacto con el agua de lluvia”, y demás recomendaciones para las familias que sufran esta catástrofe. A su vez, en el comunicado se manifestó: “Recordá que ante cualquier emergencia podés comunicarte con Defensa Civil o el Sistema de Salud”.

