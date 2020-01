Buscan limitar la acción de los patovicas

Esto se da luego de varias denuncias.

En la temporada de verano es común que los jóvenes asistan con más frecuencia a boliches, bailantas y otras fiestas. Pero en las últimas semanas las agresiones de patovicas a personas aumentó. Por esta razón, desde el gobierno de la provincia de Tucumán se busca garantizar la tranquilidad de los asistentes a estos lugares y regularizar la actividad de las personas que trabajan en el lugar.

En este sentido, el subsecretario de Seguridad, José Ardiles, aseguró: “Se dieron directivas a la Policía de Tucumán para que los comisarios de las diferentes dependencias se encarguen de concurrir a los locales bailables que se encuentran en su jurisdicción, se contacten con los dueños de cada uno e identifiquen a cada persona que se desempeña como personal de seguridad, se trate de patovicas civiles o efectivos policiales”.

A su vez, el funcionario, añadió: “La situación de la seguridad en boliches es algo que nos preocupa y nos ocupa, ya que vemos que muchas veces hay hechos lamentables vinculados a los patovicas. No se trata de ir contra su actividad laboral, sino más bien contra el proceder cuando no es el correcto. No puede ser un proceder agresivo o de abuso, sino que tiene que ser el de mediar para atemperar los ánimos y resolver conflictos”.

También habló de la regularización legal y destacó: “Se conformó un equipo de trabajo para analizar la Ley Nacional de Control de Acceso a Boliches, con el objetivo de evaluar su posible implementación en la provincia. Vamos a estudiarla y veremos si se ajusta a nuestro contexto social o si será necesario plantear una nueva normativa que se adecúe mejor al contexto tucumano para presentarla en la legislatura”.

Por su parte, Cristian Gutiérrez, padre de un joven agredido por un patovica, manifestó: “Después de afrontar una difícil situación con mi hijo, acudí al Ministerio de Seguridad para obtener una respuesta y que esto no quede solo en una denuncia o una intención. Afortunadamente tuve una respuesta rápida y favorable, y desde la Secretaría se comprometieron a seguir avanzando con este tema para que no quede en la nada”.

