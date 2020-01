¿Semipeatonales o estacionamientos?

Tras varios meses, el uso inadecuado de las obras en el centro continúa enojando a los tucumanos.



El reclamo por el mal uso de las semipeatonales en el centro de la ciudad de San Miguel de Tucumán continúa. “La Municipalidad recuerda que está prohibido estacionar cualquier tipo de vehículos en ese nuevo paseo, que les brinda prioridad a los peatones”, reza la petición municipal, que dista mucho de ser acatada por los ciudadanos de nuestra provincia. Comúnmente vemos motos, bicicletas y demás móviles en lo que debería ser un lugar exclusivo para peatones.

Las obras para crear un paseo semipeatonal en la calle 25 de mayo, entre San Martín y Santiago fueron bastante polémicas para los tucumanos acostumbrados a su centro con dos carriles para los autos. El objetivo de los trabajos era priorizar el desplazamiento de los peatones y dinamizar la actividad comercial en el centro de la ciudad.

El sector se delimita con pintura pavimental, maceteros y una hilera de esferas de hormigón armado que separan la calle del área de uso exclusivo del peatón. Varios fueron los autos que quedaron atrapados por intentar estacionar o simplemente pararse entre las esferas. La pregunta es si la semipeatonal ha mejorado el desplazamiento peatón o si simplemente se ha convertido en un estacionamiento de motos y en una dificultad para los vehículos y su ascenso y descenso de pasajeros.

En un vídeo se muestra el reclamo de un transeúnte que pide que no se utilice ese espacio inadecuadamente y su reclamo es totalmente válido y tiene un fundamento que lo avala. De todos modos, la municipalidad no toma cartas en el asunto y no se multa a quienes incurren en estas faltas.

Share this: Twitter

Facebook