Según el gobierno las lluvias no trajeron problemas

Esto lo confirmó Ramón Imbert, subsecretario de defensa civil.

Nuevamente la lluvia llegó a Tucumán como viene siendo común en las últimas semanas. Las precipitaciones se dieron en varias partes de la provincia y muchos de los ciudadanos se asustaron por los problemas que esto trajo anteriormente. Pero según el comité de emergencia del poder ejecutivo, en esta ocasión no hubo que asistir a personas y ni tampoco evacuarlas.

Es moneda corriente que en Tucumán, y no solo en la capital, si no que en todo el territorio, cada vez que llueve, lleguen los problemas. En las últimas semana, las tormentas azotaron el territorio y varias ciudades quedaron anegadas. Esto provocó que el comité de emergencia saliera a dar ayuda a las familias, pero no es suficiente porque cada temporal que llega representa un drama para los ciudadanos.

Este martes las lluvias nuevamente llegaron a la provincia, pero de manera diferente. En cuanto a esto, Ramón Imbert, subdirector de defensa civil, aseguró: “No hay zonas afectadas ni evacuados por la tormenta, prácticamente fue muy poco la caída de agua. Vamos atener lluvias unos días más y también jornadas de mucho calor en todo el territorio”.

Además, el funcionario agregó: “Estamos en contacto directo con el Comité de Emergencias y se encuentra el personal realizando revisiones en los cauces y ríos en los diferentes puntos del territorio. Es un pedido muy claro del Gobernador, Juan Manzur: Estar a la par de las personas que más lo necesitan, trabajando en conjunto con todos los Ministerios”.

A pesar de estas palabras, muchas personas se quejaron que hubo problemas. Vecinos de distintas localidades aseguraron que la luz se cortó y que se cayeron árboles. A pesar de esto, la buena noticia la dio el servicio meteorológico nacional, quien avisó que el alerta de tormenta terminó, que habrá lluvias hasta el jueves y después se vivirá un fin de semana a puro sol.

