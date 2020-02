Elías de Pérez le mandó una carta al presidente criticando a Manzur

La senadora armó este escrito por un decreto que deja afuera a intendentes opositores.

La provincia de Tucumán está viviendo un momento muy difícil en cuanto a lo económico. Es por esta razón, que el gobierno tuvo que sacar un paquete de medidas, muy criticado, para poder estabilizar las arcas de la provincia. A raíz de esto, la senadora de la nación y ferviente opositora de Manzur, Silvia Elías de Pérez le mandó una carta al presidente criticando el actuar del gobernador.

En cuanto a esto, la senadora, Silvia Elías de Pérez, explicó: “Le envié una carta al presidente Alberto Fernández, para contarle que el gobernador de Tucumán, Juan Manzur, discrimina a los municipios que no gobierna el peronismo. Y le pedí ayuda financiera de la nación para las ciudades discriminadas por el gobernador para compensar el maltrato de la provincia”.

En el escrito que le mandó al presidente, la senadora detalló: “Me dirijo a usted con el objeto de poner en conocimiento la discriminación

que sufren los vecinos de Tucumán, por parte del gobernador Juan Manzur, por no haber elegido al gobierno oficialista en las elecciones pasadas. Él ha decidido realizar aportes no reintegrables’ a municipios de mi provincia sin explicar criterio por el cual haya tomado la decisión de excluir a las ciudades que tienen un signo político distinto”. Le envié una carta a @alferdez para contarle que el gobernador de Tucumán @JuanManzurOK discrimina a los municipios que no gobierna el peronismo. Y le pedí ayuda financiera de la Nación a los municipios discriminados por el gobernador para compensar el maltrato de la provincia. pic.twitter.com/1jafsfTz4G— Silvia Elías de Pérez (@SilviaEdePerez) January 31, 2020

Además, agregó: “No se entiende más que desde una palmaria acción de discriminación cuáles son las razones por las que se otorgan fondos como aportes no reintegrables dispuestos por los Decretos 55/3 SH, 56/3 SH, 57/3 SH y 58/3 SH del 2020 a los municipios. En dicha medida no se menciona el motivo por el cual se deja afuera a las ciudades que tienen intendentes opositores”.

Por último, comentó: “De modo tal que ante esta situación considero pertinente que el poder ejecutivo. gestione aportes del tesoro nacional (ATN) con el objetivo de ayudar a los municipios que fueron discriminados por el gobierno de la provincia de Tucumán. Esta actitud del gobernador Manzur de ninguna manera es compatible con el

discurso que usted viene realizando en cada oportunidad que puede de terminar con la grieta y unir a los argentinos.

