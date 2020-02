El ministro de Desarrollo Social habló del tema.

Este miércoles se cumplió una semana desde que empezó a regir la tarjeta alimentaria en la provincia en el marco del plan “Argentina Contra el Hambre“. Durante estos día se entregaron casi la totalidad de los plásticos y la gente ya empezó a usar con frecuencia este beneficio. A raíz de esto, Gabriel Yedlin habló sobre el éxito del operativo en Tucumán.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social, aclaró: “La entrega de tarjetas vienen muy bien en toda la provincia. El de Tucumán es el operativo más exitoso del país. Los beneficios ya empiezan a plasmarse a través del aumento del consumo de leche, carne, frutas. Estamos revirtiendo un momento complejo, en el cual las familias sufrieron mucho”.

En medio de esto, muchas familias se quejaron porque en algunos comercios le cobraban un plus para aceptarle la tarjeta. Ante la consulta, Yedlin, aseguró: “Esto es algo que no podemos dejar pasar por alto. Desde el gobierno vamos a denunciar a cada persona que se aprovecha de este momento para sacar un beneficio propio. Tenemos funcionarios que controlan que esto no suceda”.

Además, el funcionario provincial, sumó: “Una vez que terminemos de entregar las tarjetas empieza el trabajo más profundo y complejo, que tiene que ver con pautas culturales. Hay mucha gente que tiene ciertos hábitos de alimentación que tenemos que modificar. Algunos por falta de conocimientos pero otros por no poder acceder a los alimentos necesarios de consumir”.

El operativo en Trancas

La entrega de plásticos en Trancas tiene como destinatarias a 1.200 personas. Esto redundará en una entrada de $5 millones mensuales a raíz de esta política del programa “Argentina Contra el Hambre“. Ayer, de 580 tarjetas se entregaron 525, detallaron los encargados del operativos. Además, contaron que cuentan con un espacio destinado a la recreación de los niños y otro para asesoramiento nutricional.

