Vuelve la liga de fútbol de Andalgalá

Luego de largas reuniones, con ideas y vueltas, vuelve el fútbol en Andalgalá. Para este fin de semana, se tiene previsto que se juegue la primera fecha de la liga andalgalense y contarán con la inauguración de la división femenina. Asimismo, aseguran que la decisión final la tiene el Comité Provincial de Seguridad Deportiva.



En las últimas horas del día de ayer, se reunió todo el Consejo Directivo de la Liga Andalgalense de Fútbol para dictar cuando comienza la primera fecha del campeonato Carlos Malbran. La misma, está citada para este sábado y domingo. Por otro lado, el Comité Provincial de Seguridad Deportiva se encargará de inspeccionar cada uno de los estadios cumplan con las condiciones que han sido dictadas desde Nación para este tipo de eventos.





Hasta el momento, COPROCEDE afirmó que solo tres clubes de futbol cumplen con las medidas de seguridad que han impuesto para la nueva liga. Asimismo, aseguraron que el estadio de Ferro es el que a simple vista tiene más destrozos en el sector de las tribunas. Además, dijeron que la cancha de Racing, tiene los baños destruidos y en el predio de Sportivo Aconquija de Chaquiago están restaurando los bancos de suplentes.



Las medidas de seguridad

Seguidamente, informaron que la cancha de Tiro Federal no tiene sanitarios y sus tribunas seguirán inhabilitadas y el estadio de Malli cuenta con problemas de presión de agua en sus baños. Por otro lado, dijeron que cada uno de los futbolistas tendrá que firmar la nueva declaración jurada COVD-19. Además, minutos antes de comenzar el partido se les tomará la temperatura a los deportistas.



De esta forma, todos los partidos futbol en Andalgalá comenzarán a jugarse en el horario de las 16:00hs. Asimismo, en la Zona A se disputarán Malli vs. Racing y, por otro lado tendrán su encuentro en el Interzonal Tiro Federal vs. Aconquija, durante el sábado y al día siguiente, estarán cara a cara Rivadavia vs. San Lorenzo. Además, el domingo en la Zona B jugarán Parque vs. Güemes y Ferro vs. Vélez.