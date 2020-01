Juntos por el Cambio homenajeará a Nisman

La marcha se realizará en la plaza del Vaticano.

Este sábado 18 de enero se cumple el quinto aniversario de la muerte de Alberto Nisman. A pesar del paso de los años, todavía no hay certezas de lo que realmente pasó en su departamento aquel día. Desde ese momento, su fallecimiento fue usado políticamente y en esta ocasión no será de manera distinta. Juntos por el Cambio organizó una marcha para homenajearlo y pedir justicia.

El tema de Nisman volvió a dar de qué hablar en el inicio de este año. Esto se potenció no solo por el quinto aniversario de la muerte del fiscal, si no que también por el estreno de un documental en la plataforma Netflix. En el mismo, se habló de la historia del abogado, sobre cómo fueron sus últimos días de vida y sobre las distintas hipótesis sobre su fallecimiento.

Este sábado 18 de enero se cumplen cinco años del fallecimiento del fiscal. Por esta razón, desde el espacio de Juntos por el Cambio convocaron a una marcha para ese día en la plaza del Vaticano, a partir de las seis de la tarde. A su vez, otro grupo de seguidores de la alianza que gobernó el país desde el 2015, propuso otra convocatoria en Punta del Este.

Distintos referentes de Juntos por el Cambio anunciaron que asistirán esta tarde a la marcha. Las que confirmaron su asistencia son: la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la diputada nacional, Elisa Carrió y el legislador del PRO, Fernando Iglesias. En las redes sociales se pudo observar un documento del discurso que se dará en la tarde de este sábado.

Por su parte, Jorge Knoblovits, titular de la DAIA explicó: “El homenaje al fiscal de nuestra parte lo realizaremos el domingo en el cementerio de La Tablada. No vamos a la marcha que se desarrollará este sábado ya que se trata de un acto autoconvocado donde la asistencia es personal y no institucional. Además, será en un horario del Shabat, por lo que no ha terminado el respeto al día sagrado”.

