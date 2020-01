En junio vuelven los próceres a los billetes

Massa y Pesce firmaron un acuerdo para que esto suceda.

Una de las medidas que tomó el gobierno de Mauricio Macri es cambiar las imágenes de los billetes argentinos y poner en lugar de los próceres, a animales. Esto trajo mucha polémica y desde el peronismo nunca estuvieron de acuerdo. Este viernes, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce y el de la Cámara Baja, Sergio Massa, firmaron un acuerdo para que las figuras históricas vuelvan a la moneda.

Una de las medidas que tomó el presidente Mauricio Macri en su gestión fue el cambio de billetes. No solo sacó a la luz nuevos montos, si no que eliminó a las figuras históricas de los mismos y puso en su lugar animales. En aquella ocasión el ex jefe de gobierno porteño había aclarado que “los animalitos son más lindos, representan a la vida y no la muerte, como los anteriores”

De este modo, el yaguareté, la ballena franca austral, el guanaco, el hornero, el cóndor andino y la taruca remplazaron a los distintos próceres de la historia Argentina. En cuanto a esto, Pesce confirmó: “Tomamos la decisión que se vayan los animales para que los billetes tengan valores sociales y sean personas que se identifiquen con esos valores”.



Los presidentes del Banco Central, Miguel Pesce, y de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, firmaron este viernes un convenio para la impresión de nuevos billetes nacionales con figuras de personajes relevantes de la historia argentina, que estarán en circulación a partir de junio próximo.”Vamos a tener a las y los próceres en los billetes nacionales”, desplazando la figura de animales, sostuvo el líder el Frente Renovador, tras el convenio firmado en el Congreso de la Nación.

Massa explicó que se van a incorporar imágenes de próceres, con paridad entre mujeres y hombres trascendentales de la historia argentina, en reemplazo de los animales.El presidente de la Cámara Baja firmó ante la presencia de Pesce las planchas caligráficas que se utilizan para la impresión del papel moneda, que fueron certificadas. Los nuevos billetes entrarían en circulación en junio, cuando se terminan los que llevan animales que imprimió el gobierno anterior.

Fuente: NA

