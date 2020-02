Polémicas declaraciones de un cura sobre las mujeres y el aborto

En medio de esto se realizará una marcha a favor de esto en el Congreso.

Desde hace unos años, en Argentina está el debate sobre el aborto, y este gobierno desde un principio se mostró a favor de esto. La principal oposición viene de parte de la Iglesia Católica. En este contexto, el monseñor, Oscar Ojea, presidente de la CEA, dio declaraciones polémicas. El religioso llamó a “defender a las mujeres”, pero aseguró que “ellas no son dueñas de su cuerpo”.

En el marco de la convocatoria para la misa que se realizará el 8 de marzo en Luján, bajo el lema “Sí a las mujeres, sí a la vida”, Ojea expresó: “Se habla de una nueva propuesta legislativa. Entonces, la Iglesia quiere ser clara en lo que significa su servicio y su pensamiento con respecto a este tema”. y consideró: “Sería traicionar el mensaje evangélico si solamente defendemos la vida en el instante de su concepción primera”.

“‘La mujer es dueña de usar su propio cuerpo’, así se nos dice constantemente a través de muchos medios. Esto no es así. Nosotros defendemos toda vida y cada vida, los derechos de todos y de cada uno”, agregó el titular de la CEA. Asimismo, subrayó que la Iglesia no es “anti-derechos”. También llamó a defender hasta “lo más pequeño de la naturaleza”. “Que no se extinga ninguna especie, que no desaparezca ningún ser de la creación de Dios”, afirmó.

Las mujeres marchará a favor del aborto

La Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito realizará hoy un “pañuelazo verde“. El mismo se llevará a cabo en las puertas del Congreso de la Nación para potenciar el reclamo de una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tras organizarse consecutivamente en 2018 y 2019, el 19 de febrero quedó definitivamente instalado en el calendario feminista como el Día de Acción Verde.

Además de quienes integran la Campaña por el Aborto Legal, como por ejemplo el colectivo Actrices Argentinas, se sumaron a la convocatoria agrupaciones que forman parte del Frente de Todos, el Frente de Izquierda, la Juventud Radical y gremios como la CTA, entre otros. En el evento habrá numerosos talleres de distintas temáticas de género, que se dictarán en las diferentes carpas que se desplegarán en las inmediaciones del Congreso.

