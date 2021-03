Dólar: ¿cómo se movió la divisa extranjera este martes?

El Dólar blue no se movió este martes y se mantuvo operando estable en los $143 tras la baja de la rueda previa. En el Banco Nación, la divisa extranjera minorista aumentó 23 centavos hasta los $97,33. Por otro lado, el Banco Central adquirió u$s 130 millones tras haber vendido un poco más de u$s 70 millones en la jornada del lunes. La autoridad monetaria acumula saldo positivo en lo que va de marzo.

El Dólar contado con liquidación en Argentina continuó estable en los $148,93, la brecha con el oficial mayorista se ubicó en el 62,5%. Mientras tanto, el MEP o Bolsa descendió un 0,6% a $142,35 dejando un spread del 55,4%. Los financieros siguen respetando el techo de $150 a partir de las intervenciones que buscan regular su ritmo. La semana pasada ambas cotizaciones mostraron comportamientos dispares.

El Dólar solidario que incluye el Impuesto País del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias del 35% avanzó 37 centavos a $160,60 en promedio. En el mercado minorista la divisa ascendió 23 centavos a $97,33. Por otro lado, en el segmento mayorista la divisa subió siete centavos a $90,64 cuando un perceptible cambio de tendencia generó un escenario favorable para la regulación oficial.

El billete paralelo o blue se mantuvo operando estable en los $143 este martes 23 de marzo llegando a su nivel más bajo desde septiembre. De esta manera, le brecha con el oficial cayó al 56,1%. Esta moneda marginal anotó el viernes su primera suba semanal del año al avanzar $2 luego de registrar 10 semanas consecutivas con caídas. Hay que recordar que el jueves de la semana pasada bajó hasta los $140.

El Banco Central de la República Argentina captó el martes $224.460 millones en Letras de Liquidez (Leliq) al 38% anual. Ante vencimientos por $201.072 millones, las transacciones se realizaron al habitual plazo de 28 días. Por otro lado, en el mundo las acciones argentinas cayeron hasta un 5,6% en medio de las dudas sobre la recuperación económica global en el marco del Covid-19.