Alberto Fernández: “Si tengo que perder una elección por esto pierdo, pero quiero dormir en paz”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, habló de las elecciones de este año y su prioridad de cuidar a la gente por el Covid-19. “Si tengo que perder una elección por esto pierdo, pero quiero dormir en paz”, expresó luego de anunciar las nuevas medidas ante el aumento de casos. Por otro lado, aseguró que los contagios se producen mayormente en el transporte público y en las juntadas sociales.

“Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?”, se preguntó el presidente Alberto Fernández en diálogo con FM Radio Con Vos. “El miércoles leía a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que ejerzo? ¿cuidar a la gente?”, sentenció. El mandatario recibió críticas de la oposición en relación a las medidas adoptadas para mitigar la segunda ola.

Siguiendo con sus palabras agregó:” Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Son un montón de dirigentes que dicen esas cosas y lo dicen públicamente. Cuando la historia se escriba, yo quiero que me pongan del lado de los que cuidaron a los argentinos. Si tengo que perder una elección por eso, la pierdo, pero me voy a dormir en paz”.

Sobre las medidas que comenzarán a regir desde el viernes remarcó que está haciendo todo lo que lo deja en paz con su conciencia. “Después, que digan lo que quieran y que hablen con la brutalidad con la que hablan y mientan como mientan. A mí, a esta altura no me importa. No me importa el resultado de una elección me importa que la gente deje de contagiarse y morirse en una pandemia”, agregó.

Por último, Alberto Fernández se refirió al comunicado de Juntos por el Cambio oponiéndose a las medidas antes de que fueran difundidas. “Aún no habían salido y ya se oponían, todo porque las íbamos a dictar nosotros”, sentenció. En este marco, resaltó que las decisiones fueron tomadas con los gobernadores y con el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta.