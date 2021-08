Alberto Fernández sobre María Eugenia Vidal: “Endeudó la provincia de Buenos Aires”

El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, cruzó a María Eugenia Vidal, por sus declaraciones contra el Gobierno. Días atrás, la exgobernadora dijo que se generó más deuda que con el mandato de Mauricio Macri. Sobre esto, el jefe de Estado sentenció: “Ella endeudó la provincia de Buenos Aires de un modo muy peligroso, de hecho, la provincia hoy está discutiendo cómo salir de ese endeudamiento”.

“Capaz ella no se dio cuenta, tal vez por ignorancia, por desconocimiento. Es una afirmación que solo demuestra ignorancia o mucha mala fe. Prefiero creer que es ignorancia”, expresó Alberto Fernández sobre las declaraciones. Asimismo, lamentó que “la oposición no proponga un debate más honesto, sincero porque eso me permitiría conocer posiciones de ellos que por ahí me ayudaban a tomar mejores decisiones”.

En este marco, agregó: “Pero bueno, no tuve esa opinión cuando empezó la pandemia. No tuve ese acompañamiento cuando busqué la vacuna, cuando tuve que resolver la deuda. Espero que en algún momento la política argentina suba un escalón y debata de las cosas que realmente importan”. El presidente le recomendó a la dirigencia de Juntos por el Cambio que “estudien” como fue la adquisición de deuda de Macri.

En la jornada de ayer, Alberto Fernández recorrió un Centro de Desarrollo Infantil de la localidad pampeana Toay, que asiste a algo más de 150 niños y niñas de la región. Durante su visita estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, y el gobernador de La Pampa, Sergio Zilioto. El Centro “Roselina Padula” fue el primero construido en la provincia durante el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“El Presidente tiene claramente como una de sus prioridades en la política social los derechos de las chicas y chicos de todo el país”, expresó Juan Zabaleta. En esta línea, resaltó que el Gobierno nacional está construyendo este tipo de espacios a lo largo y ancho del país. El objetivo de las autoridades es que “niños y niñas tengan mejores oportunidades para comenzar con su vida educativa”.