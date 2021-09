Ya voto Alberto Fernández: “Seguimos adelante, Argentina sigue mañana”

Pasadas las nueve de la mañana de este domingo 12 de septiembre, el presidente Alberto Fernández voto en el barrio porteño de Puerto Madero. Tras emitir su sufragio en la mesa 69 de la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA), el mandatario nacional dialogo brevemente con los medios. Respetando la veda electoral vigente, expresó que pese a todo, “Seguimos adelante, Argentina sigue mañana”.

“He cumplido con mi deber de votar. Es un día lindo porque cada vez que en Argentina se vota hacemos un poco más fuerte la democracia”, mencionó Alberto Fernández tras emitir su voto en estas PASO 2021. “Para mí eso es muy importante. Aspiro a que tengamos un día de tranquilidad donde todos vayamos a votar”, agregó a las afueras de la sede de la Universidad Católica Argentina (UCA).

Bajo los estrictos protocolos sanitarios que se han desplegado, el presidente concurrió a la votación acompañado por la primera dama Fabiola Yáñez. Según detallaron los medios nacionales, al firmar el padrón electoral, utilizó su propia lapicera y saludo cordialmente a los fiscales de la mesa 69. Al terminar, relató: “Ahora me vuelvo a Olivos, me encuentro con Leandro Santoro y esperaré los resultados esta noche”. Asimismo, Alberto Fernández agregó: “Estamos en veda política, no hay mucho para agregar”.

El contexto electoral de estas PASO 2021

De Ushuaia a la Quiaca, ya dieron inicio las PASO 2021 bajo una serie de estrictos protocolos para evitar nuevos contagios de coronavirus. Pasadas las ocho de la mañana de este domingo 12 de septiembre, abrieron las urnas en todo el país y se espera que unos 34 millones de argentinos y argentinas emitan su voto hoy.

Cabe destacar que los resultados de estas PASO 2021marcarán el escenario electoral a verse en las próximas generales, a realizarse el 14 de noviembre. Por lo cual, en este escenario atípico, marcado por la pandemia, veremos cómo se desarrolla la contienda política entre el Frente de Todos y la fuerza opositora, Juntos Por el Cambio.